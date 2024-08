Par ailleurs, Truck1 profite de la progression constante de l'utilisation des outils numériques dans les domaines de l'industrie, des transport et du BTP, y compris pour la vente et l'achat de véhicules d’occasion : porteurs, semi-remorques, camions , matériel de TP ou matériel agricole."Les taux de croissance sont vraiment impressionnants. Chaque année, le marché enregistre une croissance de 10% en dépit de la crise, ou plutôt des rumeurs de crise. De noter côté, nous continuons d'investir dans le développement de notre plateforme et nos efforts sont bien récompensés. Mais nous ne devons pas en rester là. Les priorités fixées sont l'ouverture à de nouveaux marchés régionaux ainsi que le lancement de nouveaux services. Deux axes indispensables pour occuper une position solide sur le marché et être plus attrayant pour les clients, tout en continuant de focaliser nos efforts sur la qualité de service", déclare Alexandras Marchulenis, CEO de Truck1Créé en 2003 Truck1 est une place de marché européenne spécialisée dans les différent type de véhicules utilitaires et industriels d’occasion : camions , bus, poids lourds, engins de chantier , matériels de manutention et matériels de stockage, machines agricoles.21 versions linguistiques du site, le site sont présentés plus de 500 vendeurs professionnels de 36 pays du monde. L’ équipe comprend 30 spécialistes travaillant dans 3 bureaux en Europe.