entreprises



Depuis quelques années, l’apport du digital favorise une hybridation du management : gestion alternée des équipes sur site et à distance. Le contexte sanitaire renforce l’effort à fournir sur le remote working et sur l’épanouissement et la motivation de chacun.





La Sacem adopte une démarche pro active face aux nouvelles réalités des conditions de travail



Pour accompagner et maitriser cette nouvelle organisation hybride, la Sacem souhaite donner des repères durables à ses équipes. Le besoin des managers est clair : une étude interne Sacem de juillet 2020 remonte que 92% d’entre eux plébiscitent un accompagnement managérial dédié à l’organisation hybride. Pour cela, elle met en place un accompagnement digital pour permettre à ses managers d’adopter les bonnes pratiques managériales.





Moortgat et la Sacem : un partenariat actif depuis 2000



Depuis juillet 2020, le cabinet Moortgat a mené des ateliers de co-conception avec des managers de la Sacem pour créer un parcours intitulé "Faciliter le management hybride".



Il comporte 4 modules 100% digitaux, entièrement en adéquation avec les règles et valeurs de la Sacem. Ce parcours, destiné à l’ensemble de l’encadrement (350 salariés), développe les capacités du manager hybride à organiser le travail des équipes, communiquer, en mettant en avant la confiance, l’autonomie, la responsabilité réciproque, le sentiment d’appartenance et le feedback.



"En ces temps de crise où la pratique du télétravail s'est très vite généralisée, la Sacem comme beaucoup d'entreprises, a dû revoir et repenser son cadre managérial. Pour maintenir la cohésion des équipes et l'efficience des collaborateurs, le management hybride représente plus que jamais un enjeu stratégique et nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'expertise du cabinet Moortgat en proposant ce module à nos managers", Fabienne Gestin, Directrice Adjointe des Ressources Humaines

La philosophie de ces modules sur-mesure est d’inciter à l’action concrète et au changement de comportements managériaux durables en fournissant aux managers les clés et les outils nécessaires pour appréhender, dans les meilleures conditions, le management des équipes en situation hybride. Pour répondre au mieux à leurs besoins et à leurs problématiques, les modules ont été travaillés avec Moortgat qui en a assuré l’ingénierie pédagogique, en prenant en compte les retours d’expérience d’une partie des managers de la Sacem.

Ce déploiement a fait l’objet d’une communication conjointe lors de la 39ème édition du Congrès HR qui s’est déroulée les 7 et 8 octobre derniers, au Pré Catelan, à Paris.



Louis-Jérôme Texier, Fabienne Gestin et Arnaud Vaille

au Congrès HR 2020

Pourquoi Moortgat ?

Depuis 2010, l’entreprise a intégré dans ses locaux une agence digitale entièrement dédiée à la digitalisation des savoirs. Ce travail a donné naissance à un catalogue de contenus et de modalités pédagogiques portant sur : la connaissance de soi, le savoir-être (domaines du management, leadership, de la vente et du bien-être au travail) et la transmission des savoirs des entreprises.



Moortgat consacre 6% de son CA annuel dans la R&D afin d’innover et de maintenir une qualité pédagogique certifiée et reconnue, notamment dans le domaine de la vidéo pédagogique interactive et des tests d’auto-positionnement. L’actualisation continue de sa vingtaine de modules blended, à destination à la fois des managers et des collaborateurs, assure une offre innovante qui répond aux enjeux sociétaux actuels.





A propos de la Sacem

La musique accompagne nos vies et, depuis 169 ans, la Sacem accompagne celles et ceux qui la créent. 170 000 auteurs, compositeurs et éditeurs l’ont choisie pour gérer leurs droits d’auteur. Porte- voix des créateurs, partenaire de confiance des diffuseurs de musique, la Sacem agit pour faire rayonner toutes les musiques, dans leur diversité.



Société à but non lucratif, la Sacem contribue à la vitalité et au rayonnement de la création sur tous les territoires, via un soutien quotidien à des projets culturels et artistiques.



Ensemble, faisons vivre la musique !





Contacts



Pour Moortgat :

Candice Métenier

GSM : 06 99 20 68 04 / Email : c.metenier@moortgat.com

Pour Sacem : Anthony Rival

GSM : 06 07 31 43 95 / Email : anthony.rival@sacem.fr