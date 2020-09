entreprises

Paris, lundi 14 septembre chez BPI France à partir de 16h

Mardi 15 septembre au Musée des Arts Forains (https://francedigitale.org/event/ffday/)





Son actualité : Lancée en 2018 pour gérer les places de parking d’entreprise, MyCarSpot a aujourd’hui plus d’une centaine de clients en Europe. Très diverses, ces entreprises, grands comptes, collectivités territoriales ou PME, ont toutes une même contrainte (moins de places de parking que de voitures à y garer), une dynamique de développement durable (efficacité opérationnelle des ressources, bien-être des collaborateurs) et une certaine culture du digital.



Déjà parfaitement opérationnelle sur les places de parking, MyCarSpot a développé en 2020 plusieurs modules de services complémentaires à son application de base.



Le tout dernier en date, lancé en septembre 2020, est une application visant à optimiser l’accès à la cantine d’entreprise, dans le respect des règles de distanciation physique imposées par le COVID-19.



L’entreprise est en pleine levée de fonds….

A propos de l’événement MONTPELLIER CAPITAL RISQUE et FDDay 2020



Montpellier Méditerranée Métropole et son Business and Innovation Centre (BIC), ainsi que Bpifrance, organisent l’édition 2020 de MONTPELLIER CAPITAL RISQUE - Pitch and Win by Bpifrance à Paris. Cette 17ème édition est inédite ; les mesures sanitaires ayant empêché son bon déroulement à Montpellier en mai dernier, elle a été totalement repensée, avec inventivité et agilité "en mode startups".



Avec son partenaire historique, Bpifrance qui nous accueille pour l’occasion dans ses locaux parisiens, que nous avons choisi de déplacer Montpellier Capital Risque - Pitch and Win by Bpifrance, au 14 septembre, en parallèle du France Digitale Day.





A propos de Montpellier Méditerranée Métropole



Berceau d’Aquafadas Rakuten, BIME Zendesk, Matooma, Swile ou Teads dans le numérique, de Medincell et MedTech dans la santé, ou encore de Pradeo dans la cybersécurité, Montpellier Méditerranée Métropole est un territoire riche de belles aventures entrepreneuriales où de nombreuses jeunes entreprises innovantes et/ou deeptech voient régulièrement le jour. Ce dynamisme est impulsé par des structures comme le BIC de Montpellier présent dans le classement UBI Global des meilleurs incubateurs mondiaux. Depuis 1987, il a accompagné la création de plus de 750 entreprises, représentant aujourd’hui près de 5 400 emplois directs. Avec le BIC, Montpellier Méditerranée Métropole fait ainsi de l’innovation un pilier incontournable du développement économique du territoire au bénéfice de l’emploi, tout en étant attentive à l’engagement sociétal des entreprises qu’elle accompagne.



À propos de MyCarSpot



Permettant la gestion intelligente des places de parking de l’entreprise, MyCarSpot a été lancé en 2018, par Stéphane Seigneurin et Alexandre Michel, co-associés. La société qui a déjà séduit de grands comptes tels que La Mutuelle Générale, JC Decaux, Lavazza ou Onet, vise 1 M€ de chiffre d’affaires d’ici trois ans.



Elle est installée dans l’Hérault, à Montpellier (région Occitanie).



En savoir plus : mycarspot.io