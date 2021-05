entreprises





"Nous matchons, vous grandissez" : Welink s’est appuyé sur cette promesse pour dessiner son identité. La salestech présente dans 8 pays et sur plusieurs secteurs d’activité s’est confrontée à un challenge de taille. Le Guide du Bâtiment pour les artisans, Katchr pour les agences de communication ou encore Jurilink pour les avocats… Fin 2020, la startup en hypercroissance comptait près d’une vingtaine de marques différentes, un univers de marque difficile à gérer.

Après avoir levé 4,2 millions d’euros en série A, la startup confirme et accélère son essor en regroupant toutes ses plateformes sous une seule marque ombrelle : Welink. Une marque unique déclinée en marques produits, Welink Accountants, Welink Builders, Welink Legal, Welink Agencies, pour faire rayonner l’ensemble des plateformes de l’entreprise.

"Notre mission est d’offrir une visibilité unique, des contacts directs et des outils simples aux professionnels qui veulent booster leur business. Nous leur proposons une solution tout-en-un et un accompagnement adapté. Dans le même temps, nous aidons les visiteurs de nos sites à contacter le professionnel idéal pour mener leur projet."

Charles Passereau, CEO Welink

Une marque unifiée



L’opération de rebranding a été menée en interne depuis la réflexion stratégique jusqu’à l’implémentation, en 5 mois à peine et avec un budget maîtrisé. Le rebranding s’est concrétisé fin avril, avec la transformation de toutes les plateformes de la startup. Un nouveau logo dont les lettres forment une ligne ascendante, des personnages originaux pour représenter les plateformes et un nouveau positionnement créent ainsi une communauté de professionnels autour d’une identité partagée.

Landing page de Welink sur la cible architectes



Répondre aux besoins des PME et des professions libérales

La startup lance sa nouvelle plateforme, Welink Architects, le 17 mai en France. L’Espagne, le Portugal, l’Italie et le Royaume-Uni suivront dans les prochaines semaines. Les fonctionnalités des plateformes existantes évoluent elles aussi : tableau de bord complet, outil de messagerie…

"Chez Welink, nous fonctionnons pour et avec nos clients : notre équipe Produit développe les nouveautés en dialoguant avec les membres des plateformes Welink. La prise de rendez-vous par exemple, est actuellement en phase de test sur nos plateformes Accountants et Legal. Les résultats sont encourageants : depuis son lancement en février, 47% de nos nouveaux clients ont choisi d’activer cette fonctionnalité."

Kevin Goncalves, COO Welink

A propos de Welink

Fondée en 2018 par Charles Passereau (CEO) et Kevin Goncalves (COO), Welink est une solution SaaS française de développement de visibilité online, de génération et de conversion de prospects pour les professionnels (artisans, comptables, avocats, agences marketing, architectes…). A travers un abonnement annuel, la startup met à disposition une plateforme dédiée et les outils nécessaires pour faciliter la croissance commerciale. Welink accompagne plus de 4 800 clients avec pour ambition d’offrir ses services à plus de 11 000 professionnels d’ici la fin de l’année 2021.

Aujourd’hui, Welink est présent dans 8 pays (France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, Belgique, Irlande) et emploie 190 collaborateurs.



Plus d'informations : www.we-link.com





