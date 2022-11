entreprises





Le mercredi 2 novembre, ADVANS Lab et Rise Partners ont annoncé le lancement du programme « ADVANS Accelerator powered by Rise Partners » à destination des entrepreneurs en quête d’un accompagnement pragmatique tourné business, technologie et hypercroissance.





Lancement du programme « ADVANS Accelerator for Startups, powered by Rise Partners » le mercredi 2 novembre 2022 chez ADVANS Group à Sophia-Antipolis. A gauche, Radomir Jovanovic, CEO d’ADVANS Group. A droite, Jonathan Laroussinie, CEO et associé de Rise Partners.



Les missions de l’accélérateur de l’ADVANS Lab

Le seul programme sur 8 mois, garantissant un accompagnement technologique et un pitch devant un réseau d'investisseurs chevronnés afin de financer les projets, voilà la mission de ce nouveau programme ADVANS Accelerator.

Basé à Paris et Sophia Antipolis, il a été créé pour les startups cherchant à lever des fonds et se structurer pour entrer en hypercroissance. L’objectif est aussi de leur ouvrir les portes de l’international et d’accompagner ces leaders de demain.

Le programme abordera des sujets clefs indispensables pour les entrepreneurs : stratégie entrepreneuriale, technologie, finance, marketing, capital humain, coaching et commercial. L’accompagnement se déroule en sessions individuelles et collectives, avec un suivi personnalisé hebdomadaire.



Une initiative qui encourage les projets technologiques

Afin d'accélérer la croissance de chaque projet, ADVANS Lab propose des postes de travail, un accompagnement 360° avec une méthodologie éprouvée par Rise Partners, un support technologique (audit, accompagnement, conseil) et un accès au Hackerspace ADVANS (atelier de fabrication avec conseil intégré) à Sophia Antipolis.

Les startups qui seront sélectionnées pour ce programme bénéficieront de l’envergure internationale d’ADVANS Group (Europe/US), des compétences technologiques du groupe et d’un réseau de potentiels clients et partenaires qui leur permettront de mener à bien leurs objectifs de croissance.



Déroulé de sélection des candidatures de la première promotion

La première promotion de l’ADVANS Accelerator powered by Rise Partners débutera le 16 Janvier 2023 sur les sites de Paris Cachan et Sophia Antipolis.

L’appel à candidature sera lancé le 4 novembre 2022 et les candidats pourront postuler jusqu’au 11 décembre 2022.



Une présélection sera effectuée parmi les candidatures et les dossiers retenus pitcheront devant un jury.

Pour être éligible au programme, les projets devront notamment répondre aux critères suivants :

Entreprise technologique innovante

Entreprise en recherche de fonds du pre-seed à la série A

Les projets retenus intègreront la promotion 2023 de l’ADVANS Accelerator powered by Rise Partners.

"”ADVANS Accelerator for Startups, powered by Rise Partners”, c’est l’histoire d’un partenariat gagnant-gagnant. Nous mettons en commun le savoir-faire technique d’ADVANS Lab et son expérience dans la gestion des projets innovants avec le savoir-faire de Rise Partners dans l’accompagnement des startups. Ensemble, nous proposons un programme complet destiné à favoriser l’hypercroissance des structures innovantes." - Jean-François Béraud, Directeur d’ADVANS Lab.

"Ce partenariat unique dédié à l’innovation répond à 360° aux besoins des startups technologiques. Le programme ADVANS Accelerator for Startups est un condensé de tous les facteurs clefs de succès nécessaires à la réussite d’un projet technologique innovant : accès aux financements, équipes d’experts et de mentors dédiées, mise à disposition d’équipements de pointe et dimension internationale. Une opportunité sans pareil pour entrer en Hypercroissance en 8 mois" - Jonathan Laroussinie, CEO et associé de Rise Partners.

Les inscriptions au programme sont ouvertes du 4 novembre au 11 décembre 2022.

Pour en savoir plus sur le programme et postuler : http://www.advans-lab.com/accelerator

À propos d’ADVANS Lab :

ADVANS Lab est l’entité qui pilote les activités d’innovation technologique d’ADVANS Group – participation dans des startups, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes, hackerspace et programme d’accélération de startups.



Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Il rassemble 1100 ingénieurs répartis au sein de 14 implantations en Europe et aux Etats-Unis.

Pour en savoir plus : https://www.advans-group.com



À propos de Rise Partners :

Rise Partners a été créé en 2019 pour conseiller et financer les entreprises innovantes en hypercroissance. Rise Partners rassemble plus de 150 mentors, investisseurs et partenaires, constituant un écosystème unique dédié à l’hypercroissance.

Pour en savoir plus : https://www.risepartners.org