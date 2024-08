entreprises



Un environnement réglementaire, économique et culturel favorable à l'entreprenariat



Porte d'entrée sur les marchés américain et mexicain, croissance solide et stable, fiscalité patrimoniale et professionnelle attractive, ressources naturelles abondantes, essor des technologies de pointe, main-d‘oeuvre hautement qualifiée, bilinguisme... le Canada présente un environnement économique dynamique séduisant pour les entrepreneurs et les PME français.



La PME canadienne a le vent en poupe: une multitude d'aides financières et techniques sont à la disposition des entreprises. L'oeuvre du chef d'entreprise y est valorisée: il représente la débrouillardise, le courage, la responsabilité à l'égard des autres. Le succès financier, que ce soit celui de l'entreprise ou celui de son dirigeant, est célébré et admiré.





Accompagner les entrepreneurs de la qualification des cibles à la signature de l'acquisition



Mais si nous partageons la même langue, il ne faut pas s'y tromper, le Canada n'est pas la France. Les relations d'affaires et les relations sociales ont leurs propres codes. Il faut en être conscient, on ne travaille pas au Canada comme on travaille en France. Radar se propose donc d'assister les entrepreneurs français, de la définition du cahier des charges de la recherche d’entreprise jusqu'au delà de la signature de l'acquisition.



Radar s'occupe ainsi de la recherche et de la qualification des cibles, assiste le repreneur pour le développement du business plan, la négociation, le financement et le montage juridique. Par ailleurs Radar se charge de l'accueill de sa famille, de l'organisation des permis de résidence, forme l'entrepreneur à la culture canadienne et l'intègre à un réseau de chefs d'entreprises. Au global, c'est pour le repreneur un gain considérable en terme de temps, de budget et d'efforts.





Un réseau de structures partenaires de premier plan



Pour lancer Radar, Bertrand de Taisne a associé à sa société de conseil Teneo Développement des entreprises et institutions canadiennes comme la Banque de Développement du Canada, Investissement Québec ou la Caisse Desjardins (financement), Raymond Chabot Grant Thornton (comptabilité et due-diligence financière), Fasken-Martineau (juridique et due-diligence sociale et juridique), Québec International et Montréal International (développement économique) ou Coaching Québec France (intégration culturelle).



Les associés de Radar sont des acteurs de premier plan de la vie économique et partagent des valeurs solides, et en particulier le respect, la responsabilité et la culture industrielle.









A propos de Teneo Développement



Teneo Développement est une société de conseil spécialisée dans le développement stratégique, commercial et international des entreprises industrielles. Elle intervient en Europe, au Canada et au Mexique.





A propos de Bertrand de Taisne



Bertrand de Taisne a dirigé depuis 20 ans des entreprises industrielles, pour le compte de grands groupes mondiaux (Renault, Solvay, United Technologies - UTC), comme pour son compte propre, dans la plasturgie, l’industrie du bois, les matériels électriques, l’automobile le pétrole et la mécanique.



Plus d'informations : www.radar-canada.com