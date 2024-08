entreprises



Un service à vocation sociale, pensé pour les clients et pour les chauffeurs



Nouvel acteur sur le marché des VTC à Paris et en Ile de France ayant une vocation sociale, le site www.crystalcar.fr et son application CrystalCar ont été pensés pour les clients ainsi que pour les chauffeurs. Entreprise 100% française, celle-ci reverse entre 85% et 100% de commission aux chauffeurs qui, conscients de cet avantage, apportent aux clients un service de tout premier ordre.



Cette nouvelle plateforme souhaite se démarquer de ses médiatiques concurrents notamment au vu des actualités récentes et en cours avec les manifestations et les grèves d’un bon nombre de chauffeurs de VTC mécontents.





Tarifs low-cost les lundis soirs pour tout déplacement dans Paris intra-muros



CrystalCar permet soit de réserver à l’avance son chauffeur privé ou de le commander dans l’immédiat par géolocalisation. De nombreux forfaits sont disponibles notamment pour se rendre aux aéroports Parisiens. Par ailleurs, CrystalCar innove en étant une des premières sociétés de VTC à proposer un tarif low-cost les lundis soir pour tout déplacement dans Paris intra-muros.





