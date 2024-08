entreprises





"1Life fête ses 5 ans d’existence. Ce résultat est l’aboutissement de cinq années de travail, de passion et de challenges notamment avec l’intégration récente de la société Prod-IG dans le Groupe 1Life et le recrutement d’une vingtaine de collaborateurs en 2017. Nous en sommes très fiers", explique Denis Affre, Président du Groupe 1Life

Avec plus de 700 clients, 60 collaborateurs et 5 agences, le Groupe affirme sa position de leader sur le marché de l’ERP Cegid à destination des PME industrielles.

"Nous sommes convaincus que l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI est un excellent produit pour les entreprises de l’industrie. Nos consultants sont tous certifiés Cegid et nous développons des modules autour de cette solution pour apporter encore plus de valeur à nos clients", poursuit Denis Affre.

Et l’entreprise ne compte pas s’arrêter là. En 2017, elle annonçait déjà ses ambitions futures : l’acquisition d’autres entités afin de compléter son expertise, une croissance organique de plus 25% par an sur les trois prochaines années et un chiffre d’affaires consolidé de plus de 10 millions d’euros d’ici à 2020.