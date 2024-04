entreprises





Le Groupe VPS poursuit sa stratégie de croissance externe et annonce aujourd’hui la signature d’un accord pour l’acquisition de Durus Sécurité, acteur majeur, en France, de la sécurité privée. Après les approbations réglementaires habituelles, l'acquisition, dont le montant n’est pas précisé, est désormais terminée.

L’acquisition de Durus Sécurité, marque reconnue et respectée sur le marché français, s'inscrit dans la stratégie de conquête et de spécialisation de VPS sur le marché de la sécurisation temporaire des sites inoccupés ou en évolution. Ce segment, en forte croissance, assurera au groupe européen, la ressource supplémentaire pour établir une nouvelle feuille de route et augmenter de façon conséquente son volume de production, aujourd’hui culminant les 90 000 interventions annuelles (électroniques et humaines).

En effet, avec un marché de la sécurité privée en progression sur certains segments (électronique notamment), il est certain que le groupe VPS souhaite consolider sa position de partenaire global de haute qualité en matière de sécurisation temporaire. Cette acquisition permettra également au groupe VPS de répondre à la forte évolution des besoins vers des solutions intégrant davantage de valeur ajoutée.

D’un point de vue organisationnel, Jean-Christophe Chwat, Président de VPS Europe South a nommé Arnaud de Jager, Directeur général de VPSitex pour prendre la direction de Durus Sécurité.

Jean-Christophe CHWAT, Président de VPS Europe South a déclaré : "Cette "union des forces" nous permettra, non seulement d’assurer nos positions, mais également de déployer nos compétences sur une plus large palette de services. C’est donc avec enthousiasme que nous accueillons les équipes de Durus Sécurité parce que c’est ensemble que désormais nous allons continuer à progresser sur la voie du succès."

À propos de VPS

Le groupe VPS est le premier spécialiste européen de la sécurité temporaire. Le groupe n'a cessé de se renforcer et protège aujourd'hui des biens dans tous les secteurs : immobilier résidentiel et d’entreprise, santé, public, construction, énergie, retail…

Le groupe VPS a mis au point une proposition de sécurité entièrement intégrée qui a soutenu sa croissance et son entrée dans de nouveaux secteurs. Enfin, une approche mixte de la sécurité temporaire aura permis de devenir le seul fournisseur de sécurité temporaire dont les clients ont besoin.

Aujourd'hui, le groupe VPS, fort de ses 1300 collaborateurs, opère sur des marchés européens fragmentés, où l'opportunité de répondre aux besoins de sécurité temporaire dépasse les 5 milliards d’euros. Le groupe occupe une position de leader en Angleterre et en France, les marchés de solutions de sécurité les plus matures, avec une forte présence en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

En France, VPS (dont le siège social est basé à Paris) sécurise plus de 40 000 sites, rassemble plus de 400 collaborateurs et anticipe un chiffre d’affaires consolidé de 95 M€.

www.vpsgroup.fr





À propos de Durus Sécurité



Créé en 2012 et implantée à Gennevilliers et Marseille, Durus Sécurité réalise rapidement 1 M€ de chiffres d’affaires et impose sa vision pour atteindre aujourd’hui un chiffre d’affaires avoisinant les 5M€.



Durus Sécurité, qui emploie 50 personnes, est actif auprès des secteurs clés (habitat social, BTP, construction, commerçants, professionnels de l’immobilier et collectivités) et propose une offre pointue en réponse à des besoins de plus en plus précis pour tout type de clients en Ile-de-France, PACA, Occitanie, Rhône-Alpes.



www.durus-securite.com