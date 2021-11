entreprises

Acteur engagé de l’économie circulaire depuis sa création en 2013, Deltamod redonne une seconde vie aux bâtiments modulaires par leur reconditionnent et la vente d’occasion. Un savoir-faire opérationnel qui s’associe à des services complémentaires tels que le démontage, le transport, la réinstallation et la reprise des anciens modulaires, preuve d’une maturité unique sur ce marché du réemploi. Face aux nombreux défis de la filière ‘construction’ pour appréhender la fin de vie du bâtiment, l’offre de Deltamod, fondée sur la réutilisation de modules, en fait un acteur pionnier et incontournable de l’économie circulaire et du développement durable. A titre illustratif, Deltamod vient ainsi de livrer à un établissement public d’Ile de France, en seulement dix mois, un bâtiment de 1 700m² de bureaux modulaires issus du reconditionnement de deux bâtiments modulaires en provenance de PSA et Sanofi.



Basé à Nort-sur-Erdre, le groupe est principalement actif dans l’Ouest et le Nord de la France. Le succès de l’entreprise repose sur l’esprit entrepreneurial de ses fondateurs Pierre Visonneau et James Moutaouadhia qui demeurent investis capitalistiquement et opérationnellement dans le groupe. Ils sont accompagnés d’une équipe fidèle d’environ 30 collaborateurs qui conçoivent et réalisent des bâtiments sur-mesure en combinant des modules existants, garantissant donc une qualité de service et des délais de livraison exceptionnels. Preuve de son développement, Deltamod vient de finaliser la construction de sa nouvelle usine de 3000m² qui sera inaugurée en mai 2022. Cet outil industriel devrait lui permettre de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 8 millions d’euros au titre de l’exercice 2021/2022.



Avec ce rapprochement industriel, le Groupe GSCM continue de renforcer sa position sur le marché dynamique du bâtiment modulaire en offrant des services complémentaires à ses clients, y compris ceux de rachat, de remplacement et d’entretien d’installations. Dans le cadre de la règlementation RE 2020, de la loi sur l’économie circulaire et la REP, cette acquisition élargit la palette des solutions durables proposées par le groupe. L’implantation géographique nationale de GSCM et sa taille critique représentent autant d’atouts pour prolonger le développement rapide de Deltamod.



Eric Aurenche, Président du Groupe GSCM, a déclaré : "L’acquisition de Deltamod est un signal fort de nos ambitions en matière de réemploi et de développement durable pour les années à venir."



Pierre Visonneau et James Moutaouadhia, co-fondateurs de Deltamod, ont déclaré : "Cette opportunité de rejoindre le Groupe GSCM signe une nouvelle étape dans le développement de Deltamod et positionne l’économie circulaire modulaire à l’échelle nationale."



Stanislas Gaillard, Partner chez Equistone, a déclaré : "Nous sommes fiers d’accompagner et de soutenir GSCM dans cette acquisition lui permettant de renforcer ses positions sur un marché porteur."



Cette acquisition marque la poursuite de la politique de croissance externe volontariste et ambitieuse conduite par le Président Eric Aurenche et soutenue par Equistone Partners Europe depuis l’entrée au capital du Groupe en juillet 2021.



À propos de GSCM



Le Groupe GSCM est un spécialiste de la construction modulaire sur les deux segments d’installations temporaires et permanentes, couvrant toute la chaîne de valeur incluant la conception, la fabrication, le transport, ainsi que les pièces de rechange et le service après-vente. Avec plus de 8 300 unités fabriquées chaque année, le Groupe GSCM est issu d’un rapprochement entre plusieurs entreprises historiques de la construction modulaire (Solfab, Decortes et Bodard).



Le Groupe GSCM a complété le catalogue de solutions modulaires existantes grâce à l’acquisition de CNSE en 2019, société leader en France, spécialisée dans la conception et la fabrication d’abris roulants pour les chantiers, d’unités mobiles de décontamination et de solutions sanitaires pour l’événementiel.



Et en 2021, Daudin, spécialisé dans l’abri roulant sur-mesure, a rejoint le groupe GSCM pour compléter l’offre à destination des groupes de TP.



Pour en savoir plus : www.gscm-groupe.fr





À propos d’Equistone



Equistone est une société d’investissement indépendante détenue et gérée par son équipe de management. La société est un acteur majeur du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market avec un historique de performances solide et stable depuis plus de 40 ans et plus de 400 opérations réalisées sur cette période. La stratégie d’Equistone, qui se concentre sur les changements actionnariaux, est d’investir entre 25 millions d’euros et plus de 200 millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre 50 millions d’euros et 500 millions d’euros. L’équipe est constituée de 43 investisseurs professionnels opérant en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse et au Pays-Bas, qui s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes dirigeantes.



Pour en savoir plus : www.equistonepe.fr





À propos de Deltamod



Crée en 2013, la société Deltamod développe son business model autour d’une démarche éco-responsable volontariste. Acteur de l’économie circulaire, elle décide de reconditionner les anciens bâtiments modulaires pour leur donner une seconde vie. Basée à Nort-sur-Erdre (Pays de Loire), l’entreprise compte aujourd’hui 30 salariés experts articulés autour de 4 métiers principaux du modulaire de réemploi :

La vente de constructions modulaires reconditionnées et d’occasion,

La prestation de services tels que le transfert modulaire et la mise en service,

L’entretien et la maintenance des ouvrages installés,

Le rachat, le reconditionnement et recyclage de bâtiments modulaires.



A ce jour, cette nouvelle approche a sauvé plus de 30 000m² de bâtiment modulaire de la destruction. Un petit geste de plus qui s’ajoute à toutes les actions en faveur de l’économie circulaire et de notre environnement.



Pour en savoir plus : www.deltamod.fr





Intervenants :

Cédants :

Pierre Visonneau et James Moutaouadhia

Conseils cédants :

Conseil juridique/social/fiscal : Cabinet Fidal (Mickael Attrait, Anthony Jarousseau)

Conseil financier : Cabinet expert-comptable DMP Atlantique (Frédéric Dupin)

Banque d’affaires : Largilliere Finance (Alexandra Marquand, Nicolas Ibanez)

Financement :

Tikehau (Laura Scolan, Vincent Leprévots)

Conseil financement Tikehau : Goodwin Procter (Adrien Paturaud)

Conseils investisseurs :

Conseil financier : D’Ornano & Associés (Antoine Wehrlin)

Conseil juridique/social/fiscal : D’Ornano & Associés (Thomas Priolet, Blagovesta Chalakova)

Conseil juridique corporate : Paul Hastings (Sébastien Crépy, Amandine Delannoy)

Conseil financement : Paul Hastings (Marc Zerah)