Nouvel élargissement de l’offre du Groupe dédiée aux Directions des Ressources Humaines



Partenaire de longue date des DRH, dans l’information professionnelle et l’aide à la décision au travers de sa marque SVP, mais aussi dans la formation sur mesure avec Evocime, et dans l’externalisation de la paye avec e-Paye, le Groupe SVP vient d’acquérir Initiatives Prévention (IP), une société nantaise qui a connu un spectaculaire développement depuis sa création en 2007.



Initiatives Prévention a en effet acquis une expertise unique dans la formation et le conseil autour de deux grands pôles :

- La santé et la qualité de vie au travail : ergonomie du poste de travail, prévention des risques psycho-sociaux, protection de la santé mentale, amélioration du bien-être au travail, médiation, etc.



- Le handicap et l’emploi : maintien dans l'emploi, management des travailleurs handicapés, bilan de compétences, accompagnement de la vie au travail, etc.



Profitant de l’importance croissante de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) dans l’entreprise et dans les affaires, et de la prévention et la gestion des risques psycho-sociaux au travail, Initiatives Prévention s’appuie sur l’expertise reconnue de 50 collaborateurs hautement spécialisés : psychologues et psycho-sociologues du travail, experts du handicap, ergonomes, etc.



Pour Initiatives Prévention, l’adossement au Groupe SVP doit permettre d’accélérer la croissance de l’entreprise autour de deux axes : l’extension de son réseau en France via l’ouverture de nouveaux bureaux, et le développement de son activité au sein des entreprises, en complément de sa présence déjà forte dans le monde public et dans la santé.





Pour Laurent Rabaglia, co-fondateur et dirigeant d’Initiatives Prévention, "Rejoindre le groupe SVP et sa culture entrepreneuriale très décentralisée accrédite nos ambitions de développement : un nouveau cycle s’ouvre pour moi et les équipes d’IP".



Pour Olivier Lenormand, Président du Groupe SVP, "L’expertise d’IP est très complémentaire de celle des autres structures du Groupe : nous devrions compter rapidement de nombreux clients communs".



A propos du Groupe SVP



Spécialisé dans les services aux entreprises et aux collectivités, le Groupe SVP opère plus particulièrement dans trois métiers :

1. Les services à distance d’information et d’aide à la décision pour les managers, notamment autour de sa marque emblématique SVP (www.svp.com)

2. Les outils d’externalisation de la paie et des services RH (www.e-paye.com)

3. La formation professionnelle sur-mesure rassemblée sous la nouvelle appellation Evocime (www.evocime.com)



Basé à Saint-Ouen, le Groupe emploie désormais 700 salariés, en France et au Canada.