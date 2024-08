entreprises





D’une société française et monoactivité, le groupe SVP s’est radicalement transformé ces dernières années avec désormais :

- 4 pôles d’activité BtoB : Aide à la décision / Gestion RH et paie / Conseil RH / Formation professionnelle



- 7 sociétés opérationnelles : SVP, BusinessFil, e-Paye, Initiatives Prévention, Evocime, Novaconcept et Synesis (Canada)



- 650 collaborateurs en France et au Canada



- 70 M€ de chiffre d’affaires



Pour tenir compte de la nouvelle dimension du groupe et de la diversité de ses activités, le Groupe SVP change de dénomination et devient désormais KERUDYS. Toutes ses marques commerciales demeurent inchangées par ailleurs.



Avec ce nom, créé par l’agence Bénéfik, le groupe entend valoriser l’intelligence à travers l’évocation du terme "érudition", qui désigne "le savoir profond et étendu d’un sujet large". La lettre "K" vient parfaire ce nom, lui donner du caractère tout en faisant référence, par écho, au mot anglais "Knowledge" : la connaissance là-encore.



Un groupe d’expertise, de croisement de connaissances, d’intelligence collective : voici ce qui rapproche et rassemble aujourd’hui tous les collaborateurs de KERUDYS.





