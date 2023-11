entreprises







Véritable "boite à outils RH", le guide de pratique RH est un condensé d’informations pratiques en gestion sociale pour le dirigeant responsable de centre de profit et directeur de site.



Il synthétise les questions collectées sur le terrain par Winch Expert et les évolutions de l’année écoulée en règlementation sociale.





Un outil fonctionnel



Rédigé de façon claire et synthétique, les dirigeants de PME trouveront dans le KIT RH du dirigeant de PME : des informations pratiques pour gérer le contrat de travail, de l’embauche jusqu’à la rupture, les principaux pièges à éviter dans la gestion sociale, des alertes sur les points de vigilance.





Le contenu éditorial



Voici quelques exemples de questions auxquelles le guide de pratique apporte une réponse simple et complète :

maladie et congés payés, quelles sont les évolutions de la jurisprudence ?

est-il possible de mettre en place des forfaits jours pour vos cadres ?

quels sont les bons réflexes à adopter face à un accident du travail ?

Et pour faciliter la recherche d’informations et la consultation, des encadrés mettent en avant les points particulièrement importants. Par exemple :

un tableau récapitulatif qui recense "les solutions d’actions de développement durable au quotidien" ou "la préparation d’un contrôle Urssaf"

un outil concret pour optimiser sa marque employeur : "le bilan social individuel ou la mise en place d’outils d’épargne salariale"



Soit autant de situations courantes que Winch Expert appréhende avec ses clients, sur le terrain et autant d’expériences pratiques qu’il souhaite partager. Pour suivre les évolutions de la réglementation sociale, le "kit RH du dirigeant pour développer votre performance" est digitalisée pour permettre une réactualisation régulière. Il devient ainsi un outil référent pour les dirigeants de PME.

Informations techniques :



"Kit RH du dirigeant de PME pour développer votre performance"

Winch Expert

Format A4, 96 pages

Imprimeur de Nouvelle Aquitaine C’est Com le bonheur, implanté à Aytré en Charente-Maritime

Conception graphique : Eric Martin, Graphiste et webmaster

A propos de Winch Expert



Winch Expert est un réseau de Conseil en Ressources humaines qui accompagnent les organisations, PME, cabinets d’experts comptables ou collectivités territoriales. Winch Expert s’investit de manière très opérationnelle aux côtés de ses clients, Dirigeants ou collaborateurs, pour consolider ou externaliser la fonction RH au sens large, faire face au quotidien ou mener de nouveaux projets RH.



