entreprises



"Le Wifi Territorial est un projet important au service des résidents et pour le développement d’une nouvelle expérience touristique autour des canaux du Loiret", Davy Masson Directeur de Tourisme Loiret.





Les enjeux du projet



Ce projet revêt une importance particulière pour les associations Tourisme Loiret et Loiret Numérique, présidées toutes les deux par Frédéric Neraud, car il est l’un des tous premiers projets communs entre les deux associations. Il a été lancé à l’initiative du Loiret Numérique dirigé par Olivier Legros, Directeur du Loiret Numérique et piloté avec Davy Masson, Directeur de Tourisme Loiret.



L’enjeu est de rendre service aux loiretains et de proposer un service digital aux visiteurs du Loiret dans des lieux touristiques sélectionnés. Ce projet a été présenté le 6 octobre aux collectivités du Loiret lors de la 3ème Édition du séminaire de Loiret Numérique.





Un wifi territorial pour les loiretains et les touristes



L’accès à internet est capital dans la chaine de besoins des résidents et des visiteurs du Loiret, au même titre que la télévision dans un hôtel, ou les toilettes.



Le but pour les loiretains est de permettre d’accéder au web rapidement et en sécurité dans des zones peu couvertes par les opérateurs.



Pour les touristes, le wifi permet la dynamisation de l’offre touristique à l’aide de services digitaux à valeur ajoutée, basés sur la géolocalisation du touriste. La plateforme de marketing digital de CorailSystems permettra aussi de développer une meilleure connaissance des parcours touristiques.





Le wifi territorial et le Grand Projet touristique « Le Loiret au Fil de l’eau ».



Le département du Loiret a un grand projet touristique qui court sur le mandat encours et le suivant. Dénommé "Le Loiret au Fil de l’eau", ce projet très important est une nouvelle expérience touristique, basée sur un parcours d’itinérance à vélo, à cheval, ou à pieds le long de 3 canaux, (le canal d’Orléans, le canal de Briare, le canal de Loing), et la Loire, avec des aires aménagées, dans un objectif de réhabilitation du patrimoine fluvial. Le wifi territorial renforcera ce projet dès le début de la saison touristique 2021 sur des zones choisies pour leur attractivité touristique ou leur potentiel à développer.



Les résultats attendus seront étudiés avec une grande attention par l’observatoire du tourisme. Bien connaître ses clients et leur parcours touristique est d’une valeur inestimable pour la dynamisation de l’offre dans le Loiret.





L’importance d’avoir un vrai partenaire dans un projet de wifi territorial



Ce type de projet demande beaucoup de temps et d’aller/retour avec les fournisseurs potentiels.



Au départ il faut bien structurer et formuler la demande initiale, et définir le plus tôt possible un périmètre clair en n’hésitant pas à solliciter l’expertise des spécialistes comme CorailSystems pour éviter de partir sur des pistes délicates.



Pour réussir au mieux un projet de wifi territorial, il convient de :

1) connaitre les besoins de son territoire et des touristes, 2) avoir la volonté de rendre service et une vraie philosophie, 3) avoir une méthodologie précise sur le projet et un bon partenaire.



À propos de Corail Systems



Corail Systems est un spécialiste des réseaux à valeur ajoutée dans les lieux de vie. Créée en 1998, la société Corail Systems dispose d'un savoir-faire très important dans les technologies réseaux, les infrastructures, les portails captifs wifi, la sécurité informatique. Corail Systems gère plus de 7 millions de personnes connectées sur ses réseaux en France et fournit à ses grands clients des plateformes de marketing digital à forte valeur ajoutée.



corailsystems.fr

A propos de Tourisme Loiret et de Loiret Numérique



Tourisme Loiret est la marque et le site tourismeloiret.com de l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret.



Le Département du Loiret a engagé, des démarches innovantes en matière de mutualisation et de coopération entre collectivités territoriales, qui se sont concrétisées par la création de l’agence "Loiret Numérique" afin de formaliser une offre de services numériques cohérente et adaptée aux besoins des collectivités adhérentes.



tourismeloiret.com

loiret-numerique.fr