Depuis 2013, le réseau se reconstruit pas à pas sur la base d’un business model innovant et d’un cadre éthique, de gouvernance et juridique solide. Il ambitionne de doubler sa présence mondiale d’ici la fin de l’année 2017."Nous sommes propriétaires au niveau mondial des marques, logos, visuels et slogans historiques "ARTHUR ANDERSEN" et "ANDERSEN" et engageons systématiquement toutes les actions judiciaires nécessaires pour défendre notre réseau et sécuriser son développement", précise Carlo Alberto Brusa, Associé, Porte-­Parole et Pilote du Projet."Nous avons une responsabilité morale de réussite et de loyauté vis-­à-­vis des valeurs et des Anciens, Associés et collaborateurs, du réseau disparu du monde des affaires fin 2002. Arthur Andersen doit redevenir synonyme d’excellence mondiale du Conseil", conclut Véronique Martinez, Associée.ARTHUR ANDERSEN & Co.63 rue La Boétie75008 Paris - France