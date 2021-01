entreprises

Son-Vidéo.com, le leader en France de la distribution de matériel "Image & Son", poursuit en 2020 une croissance soutenue (+30%) et ce dans des conditions de marchés rendues complexes par la crise sanitaire.

Au départ un pure-player créé en 2000, Son-Vidéo.com est devenu depuis quelques années, un véritable acteur multicanal avec l’ouverture de 16 boutiques réparties sur l’ensemble du territoire national.





L'atout du multicanal

La crise actuelle montre que seules les entreprises avec une forte présence internet peuvent continuer de croître sur le marché. La culture de l’enseigne et ses outils de travail collaboratifs lui ont permis de conserver une grande productivité de la part de ses équipes, tout en préservant son capital humain.

L’internet a non seulement permis à Son-Vidéo.com de conserver une activité soutenue pendant les phases de fermeture des commerces en 2020, mais plus globalement c’est le couple magasin / internet qui est la clef de sa réussite. La notoriété acquise au travers du web permet de faire entrer les clients en magasin et les boutiques physiques rassurent les clients, tant en Avant-Vente qu’en Après-Vente. Ses magasins spécialisés représentent également un vecteur d'image important pour l’enseigne au niveau local.





Maintenir un lien de proximité

Les commerces de proximité ont un bel avenir devant eux, Son-Vidéo.com n’aurait jamais atteint la croissance actuelle sans les magasins de centre-ville qu’elle possède.

L’entreprise réalise déjà plus de 20% de son chiffre d’affaires dans ses points de vente physiques, qui sont tous des créations de fonds de commerce, et ce chiffre croît rapidement.

Son-vidéo.com a toujours misé sur la qualité du service client, qui est devenu sa marque de fabrique, d’abord au téléphone et maintenant également en magasin, avec l’embauche de 50 conseillers formés continuellement.

Un million de visiteurs uniques et 900 appels par jour

Les site internet reçoit chaque mois jusqu’à un million de visiteurs uniques, les périodes de confinement ont encore accru ces chiffres impressionnants pour une enseigne spécialiste.



Tous les conseillers sont en télétravail depuis mars 2020. Ils traitent jusque 900 appels par jour, les clients de l’enseigne profitant de ce confinement pour équiper ou ré-équiper leur foyer en audio vidéo, devenus de véritables éléments de confort domestique.





Nouveau siège social et ouverture du magasin "flagship"



En construction depuis deux ans, le nouveau siège social et le magasin "flagship" de l’enseigne, ouvriront leurs portes à Champigny-sur-Marne (94) en mars 2021. Ces récentes infrastructures incluent un nouveau centre logistique de 3000 m2 permettant de livrer l’île de France le jour même du passage d’une commande sur le site internet, améliorant encore le niveau de service de Son-Vidéo.com et lui donnant les moyens de rivaliser avec les géants de l’e- commerce.





Futur siège social et entrepôt logistique à Champigny sur marne (94)

A propos de Son-Vidéo.com



Son-Vidéo.com a été créée en 2000. Tout d’abord un simple site internet, l’entreprise a développé un réseau de magasin depuis 2008, et surtout depuis 2018. L’entreprise possède à l’heure actuelle 16 boutiques réparties sur le territoire français.



Plus d'informations : www.son-video.com