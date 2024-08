entreprises

La Blanchisserie de Paris est une "Eco Blanchisserie Industrielle" dont le métier consiste à entretenir le linge des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration.



En obtenant le label PM’up, La Blanchisserie de Paris entre dans le cercle restreint des entreprises, dont les perspectives de développement sont élevées, reconnues et soutenues financièrement par la Région Ile-de-France.



Ce soutien institutionnel, que moins de 1300 entreprises ont obtenu depuis près de 10 ans, permet à La Blanchisserie de Paris d’accélérer son développement. Fort de cette reconnaissance, la PMI s’est fixée les objectifs suivants :



- Faire travailler près de 70 salariés dans son usine de Chilly-Mazarin (91)

- Atteindre les 7M€ de chiffre d'affaires

- Entrer dans le cercle restreint des blanchisseries les plus écologiques de France

- Etre une référence hexagonale en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE)