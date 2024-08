entreprises









Une étude Bpifrance révèle que 60% des dirigeants de PME ne considèrent pas le digital comme une priorité stratégique.



"L'urgence, c'est d'évangéliser. Il n'y a pas mieux que l'inspiration par l'exemple auquel les chefs d’entreprises peuvent s'identifier. C'est fatiguant pour les dirigeants de PME/PMI d'entendre des cas comme Apple, Tesla et Kodak. Lorsqu’on leur parle de digital, ils ont besoin d'exemples concrets proches de leur réalité quotidienne et qui sont portés par des dirigeants comme eux. C'est ce qui leur donnera envie d'agir et la conviction que c'est possible d'y arriver", indique Salah-Eddine Benzakour, fondateur de Puissance E et co-fondateur de x10Business.





Donner des ailes à l'entreprise



Cette journée x10Business destinée aux cadres dirigeants et dirigeants de PME/PMI vous permettra de partir à la rencontre de 7 chefs d’entreprises français et internationaux à travers leurs interventions de 20 minutes chacune, suivies par des sessions de questions/réponses. Ils reviendront sur leurs propres expériences du numérique pour expliquer en quoi cela leur a permis d’accélérer leur croissance.





Les intervenants :



Patrick Chassany, Serial entrepreneur et business angel français

Yann-Loïc Chort, Dirigeant Greenbull

Yves Frerot, Dirigeant Hiper-com

Christophe Jacquemet, Dirigeant groupe Jacquemet

Mostafa Kander, Dirigeant Pharmescence

Sylviane Metz-Lopes, Chef de projet transformation digitale

David Nguyen, Dirigeant Headpoint





Informations pratiques



Jeudi 4 octobre 2018 de 9h à 17h

Business Center Euroairport de Bâle/Mulhouse

Site web de l’événement et billetterie: https://www.x10business.net

Repas de midi et parking sont compris.





À propos de Puissance E



Premier eAccélérateur de PME/PMI françaises. Puissance E aide les dirigeants à libérer leur croissance grâce au digital.

Plus d'informations : https://www.puissancee.com