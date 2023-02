entreprises

Une entreprise en constante évolution depuis 1999

Créée en 1999 à l’occasion du rachat de la SBCEA, entreprise spécialisée dans les travaux d’eau potable et d’assainissement pour les collectivités, l’entreprise a diversifié son panel d’activité grâce à la création et au rachat de nouvelles entreprises. Elle travaille aujourd’hui sur l’ensemble de la filière des travaux publics : des terrassements aux réseaux électriques, en passant par la fibre optique, la voirie ou les stations d’épuration. Grâce à l’intégration de ses 3 nouvelles sociétés, TPB se renforce sur le Grand Ouest avec des implantations sur les 4 départements bretons et sur la Mayenne. Elle devient également un acteur important de la filière des travaux publics, en particulier dans le domaine des réseaux électriques.



Des métiers d'avenir

Grâce à l’avènement de la voiture électrique et de la production d’énergie renouvelable, d’importants travaux sont à mener sur les réseaux de distribution électriques, une belle opportunité pour les entreprises RESO, RSB, TPES et SORELUM dont c’est le cœur d’activité. Fort de ses nouvelles structures, TPB se positionne également sur les marchés en développement comme les réseaux de chaleurs, les bornes de recharge, le photovoltaïque et bientôt les Smartgrids ou la déconstruction. Les entreprises font également évoluer leurs pratiques en privilégiant le recyclage sur les chantiers ou en investissant sur des véhicules et engins plus respectueux de l’environnement.





L'humain au coeur du développement



L’entreprise mise sur l’humain en proposant des évolutions de carrières à tous ses collaborateurs, ainsi la plupartdes cadres de l’entreprise sont issus du terrain. Le recrutement et la formation des jeunes est la priorité pour les années à venir afin de maintenir le savoir-faire des équipes. Un vingtaine de postes sont à pourvoir actuellement en CDI et l’entreprise ambitionne de créer une promotion de 15 jeunes apprentis dès la rentrée prochaine.





Une histoire familiale



TPB c’est aussi une aventure familiale initiée par Philippe Blanc, ingénieur centralien, fondateur du groupe et poursuivie par ses enfants Gérôme et Benjamin à la suite de son départ en retraite en 2017. Le capital de l’entreprise est resté familial, les résultats générés par les entreprises ont toujours été réinvestis dans du matériel performant ou dans le développement de nouvelles activités. Gérôme Blanc assure aujourd’hui la présidence de TPB et Benjamin est aux commandes de l’entreprise fondatrice : la SBCEA.



Cordialement,

Gérôme BLANC

Président du Groupe TPB

www.groupe-tpb.fr