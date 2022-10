entreprises



La sécurité imaginée par une jeune femme hors normes

Si Pascale Ah-Toy se destinait à l'origine à une carrière littéraire, les réalités financières l'ont finalement conduite à s’engager dans un corps d’armée. Elle sera ensuite recrutée par les services de renseignement avant d'être diplômée de Géopolitique. "Ces expériences m’ont ouvert des voies, elle m’ont permises d’exploiter mon potentiel sous d’autres angles et sans aucun doute, m’ont conduites à créer Ligencia", déclare la jeune femme de 32 ans.

Après 10 années passées au service de la protection du territoire, Pascale Ah-Toy quitte donc ses fonctions pour fonder Ligencia, diminutif du latin Inteligencia signifiant "renseignement", en clin d’oeil à cette étape de sa carrière et suivre les traditions familiales. "Nous sommes des entrepreneuses depuis des générations. En incorporant un service ministériel, notamment un service de renseignement, j’étais finalement hors de mes propres rangs". Toutefois, elle souligne avec nostalgie que ces années lui ont donné toutes les clés pour être, dit-elle, "quelqu’un de solide et d’ordonné".



Intelligence économique, ingénierie de sûreté et cybersécurité

À travers des services haut de gamme, Ligencia accompagne ses clients dans la mise en place de stratégie de sûreté allant jusqu’au déploiement humain sur les missions les plus sensibles. De l’intelligence économique à la sécurité physique des personnes et des biens, Ligencia regroupe un panel d'experts en sûreté, renseignements d'affaires, cybersécurité ou encore protection juridique, qui développent des solutions sur-mesure, adaptées à chaque besoins clients.

"Ça me devenait insupportable de voir des dirigeants seuls face à leurs problématiques de sûreté, avoir même souvent la crainte de les évoquer". Aucun tabou. C’est le maître mot chez Ligencia, et la présidente insiste sur ce point "En France, parler de nos problématiques est souvent signe de faiblesse. Il faut en finir avec les non-dits, et mettre en place des actions fortes et intelligentes pour protéger nos entreprises".





Une agence résolument féministe et inclusive

Arrière petite-fille d’Alicia Mazaka, cofondatrice du l’Union des Femmes Françaises (UFF) à Saint-Denis, elle s'est inspirée de ses aînées pour imposer une politique inclusive à tous les niveaux de fonctionement de l'agence.

"Chez Ligencia, tous les collaborateurs sont féministes, il n’y a aucune différence entre les sexes, nous sommes tous égaux dans nos opinions et complémentaires dans nos actions.", indique Pascale Ah-Toy, "Il est vrai que les femmes sont peu nombreuses dans ce métier, pourtant je suis convaincue que la sécurité est instinctive chez nous."





