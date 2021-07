entreprises

Spécialisation dans les fonctions COMEX

M-TRANSITION a choisi de se spécialiser dans les fonctions COMEX afin de répondre à la révolution digitale et aux besoins des entreprises. L’après COVID a rendu les besoins en compétences dans les entreprises encore plus exigeants sur l’ensemble des cadres de direction.



Rendre le management de transition accessible à tous les types d'entreprises

La démarche de M-TRANSITION est également motivée par la volonté de rendre le management de transition accessible à toutes les entreprises quelle que soit leur taille. M-TRANSITION souhaite revisiter le management de transition avec un nouveau modèle, plus accessible, plus pointu et plus économique.

M-TRANSITION s’est appuyé sur une promesse pour définir son identité : « We pick up the moon ».



Un modèle économique singulier

La force et la singularité de M-TRANSITION reposent sur 4 points :

Un modèle économique optimisé et des coûts transparents

Une capacité à intervenir dans tous les secteurs et pour des entreprises quelle que soit leur taille

Le recours à des technologies de pointe pour évaluer les soft skills des managers

Un savoir-faire reconnu dans les métiers impactés par la révolution numérique

À propos de M-TRANSITION

La mission de M-TRANSITION est de mettre à disposition sous 5 jours des compétences managériales opérationnelles externes dans le but d’accomplir une mission spécifique sur une durée limitée dans le temps.

Depuis plus de 10 ans, M-TRANSITION est reconnu pour satisfaire les organisations dans leurs recherches réclamant une forte expertise pour des fonctions telles que Directeur du digital, DSI, DPO, DAF, CFO, CTO, MKT, RH, Production, Logistique, Achat.

M-TRANSITION intervient dans des secteurs très variés tels que ceux des mutuelles, de la pharmacie, de la santé, des services, de l’industrie, du luxe, de l’agroalimentaire, du tourisme, de l’économie sociale et solidaire, des médias, des transports.

Plus d'informations : www.mtransition.com