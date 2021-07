entreprises





Serious Factory a intégré en 2021 le programme Microsoft for Startups qui a pour vocation d’aider les startups à grandir et à étendre leur réseau. Après évaluation des projets de clients déjà équipés, Microsoft a confirmé la puissance du logiciel auteur VTS Editor et attribué à Serious Factory le statut de partenaire Co-Sell Ready. Grâce à ce partenariat, Serious Factory travaillera directement avec les équipes commerciales de Microsoft pour accélérer la commercialisation de la VTS Editor via la marketplace Microsoft Appsource, accessible dans 141 pays.





Un partenariat au service de la transformation digitale de la formation



"Ce partenariat avec Microsoft est une étape importante pour toucher à l’échelle mondiale les acteurs de l’éducation et de la formation professionnelle", précise William Peres, PDG de Serious Factory. "Le statut très convoité de partenaire Co-Sell Ready confirme la position de leader de VTS Editor dans la transformation digitale des formations, toutes industries confondues. Nous sommes très fiers de cette collaboration avec Microsoft."





Une solution pour accélérer l’acquisition des compétences



Comme le précise Anthony Virapin, Directeur des partenariats startups et éditeurs chez Microsoft France, "VTS Editor fait partie des solutions d’avenir pour le monde de l’Éducation". Avec VTS Editor, Serious Factory permet en effet aux concepteurs pédagogiques de créer des expériences immersives et gamifiées en un temps record, une révolution pour les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle. Sa priorité : favoriser des expériences interactives toujours plus engageantes et impactantes, par des mises en situation réalistes, pour accélérer l’acquisition des compétences.





Une révolution technologique dans la conception pédagogique

Avec son interface de création simplifiée no-code, ses blocs de scénarios intelligents, sa librairie étendue de personnages 3D réalistes et de décors 2D/3D/360°/VR, VTS Editor est aujourd’hui le logiciel auteur incontournable pour les experts pédagogiques du digital learning. Les expériences conçues peuvent être déployées sur LMS, PC Windows, Mac, tablette, mobile, Internet, casque VR, cardboard.

À propos de Serious Factory



Serious Factory est éditeur de solutions pédagogiques innovantes pour la formation. Grâce à son expertise en ingénierie pédagogique et en gamification, Serious Factory accompagne ses clients sur l’ensemble du programme de formation pour le rendre réellement efficace : acquisition de connaissances (modules de Digital Learning, Serious Games, Blended-Learning…), développement et renforcement de compétences (travaux pratiques, simulateur comportemental…), mise à jour des contenus et suivi des compétences au quotidien.



Plus d’informations sur http://www.seriousfactory.com





À propos de Microsoft for Startups



Microsoft intègre les startups au cœur de sa proposition de valeur et leur propose un accompagnement adapté à leurs besoins à travers le programme Microsoft for Startups. Son objectif est d’aider les startups à grandir, créer et étendre leur réseau en les accompagnant dans une démarche de partenariat. Ce programme accorde jusqu’à 120 000 dollars de crédits cloud Azure, un accompagnement technique, de la visibilité, mais aussi et surtout l’opportunité d’un véritable partenariat avec Microsoft pour profiter de son écosystème et ainsi toucher de nouveaux clients et de nouveaux marchés. Il s’agit pour Microsoft de mettre la puissance de son écosystème de partenaires et de clients au service du développement des startups.



Plus d’informations en français sur https://experiences.microsoft.fr