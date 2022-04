entreprises

Faire naître une communauté dédiée à l'entreprenariat

Plus d’un Français sur 3 envisagerait de créer ou de reprendre une entreprise, c'est une ambition affichée par près de la moitié des moins de 35 ans, justement la tranche d'âge qui participe au marché du NFT, alimenté par 3,5% des Français selon un sondage ifop.

Le projet Monkeywar est né de la volonté de crééer une communauté autour de cette envie d'entreprenariat. Pour que les plus novices puissent être épaulés dans les moments de doute ou dans leurs choix (juridique, stratégique, financier...) et que les plus expérimentés puissent également y trouver leur compte grâce aux partages d'expérience ou aux opportunités de diversification.



L'autre objectif est de permettre à certains d’entre eux, via la communauté, de bénéficier du financement de leur projet professionnel (e-commerce, service, formation...).





Mise sur le marché le 22 avril



Le projet rassemble déjà une communauté de 10 000 membres sur twitter et 7 000 sur instagram. Forte de ce soutien, l'équipe de Monkeywar s'apprête à réaliser un audit avant le lancement du NFT avec comme partenaire Assure Defi afin de valider son identité et le projet (KYC).



Une fois la roadmap du projet arrivée à 90%, il sera étendu sous forme d’un jeu vidéo P2E qui permettra aux gagnants de remportent la money du jeu, avec la crypto qui sera lancé ($MKG) via un système de staking, ce qui permettra au possesseur de stoker son image et génèrera du $MKG.



Les NFT Monkeywar sont en 2d avec un aspect manga représentant des personnages politiques. Ils seront lancés sur le marché le 22 avril, à l'occasion d'une vente privé, ouverte aux 500 premiers inscrits sur le site https://monkeywarnft.io/fr.