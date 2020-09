entreprises







MyCarSpot, l’application digitale d’optimisation des espaces partagés de l’entreprise



Lancée en 2018 pour gérer les places de parking d’entreprise, MyCarSpot a aujourd’hui plus d’une centaine de clients en Europe. Très diverses, ces entreprises, grands comptes, collectivités territoriales ou PME, ont toutes une même contrainte (moins de places de parking que de voitures à y garer), une dynamique de développement durable (efficacité opérationnelle des ressources, bien-être des collaborateurs) et une certaine culture du digital.



Déjà parfaitement opérationnelle sur les places de parking, MyCarSpot a développé en 2020 plusieurs modules de services complémentaires à son application de base.



Le tout dernier en date, lancé en septembre 2020, est une application visant à optimiser l’accès à la cantine d’entreprise, dans le respect des règles de distanciation physique imposées par le COVID-19.





Accéder à la cantine d’entreprise en toute sécurité



L’objectif des DRH est aujourd’hui de réduire les situations de travail en proximité directe, de limiter la proximité et le croisement des salariés, d’éviter le regroupement des personnes et d’organiser les flux pour éviter qu’elles ne se croisent… Le télétravail n’est pas envisageable sur les sites de production, et pas viable en permanence pour les cols blancs : le restaurant d’entreprise reste l’un des rares lieux de convivialité et de rencontre entre les collaborateurs, qu’il faut laisser accessible.





Une application facile à utiliser pour les collaborateurs



Avec l’application MyCarSpot, les collaborateurs peuvent réserver eux-mêmes, en fonction de leur planning de présence sur site, leur place au restaurant d’entreprise, et choisir, depuis l’écran de l’application, leur créneau pour déjeuner.



"L’application élimine tout risque d’engorgement dans les couloirs et de file d’attente. Comme les règles de distanciation physique ne permettant plus de s’asseoir n’importe où, cela peut être compliqué de savoir où s’installer. MyCarSpot facilite et sécurise la pause déjeuner : on n’a pas besoin de chercher du regard une place libre et de cheminer dans les allées du restaurant d’entreprise", explique Stéphane Seigneurin, CEO de MyCarSpot. "Les gens sont rassurés, ils programment leur journée, le déjeuner n’est plus une source de stress."





Un outil de pilotage des espaces



La solution logicielle fait remonter en temps réel des statistiques globales : les services généraux, le gestionnaire de la cantine, obtiennent des chiffres fiables sur la fréquentation escomptée, qui permettent d’ajuster sa nouvelle organisation, par exemple le nombre de repas à prévoir, les tournées de nettoyage, etc. Cette traçabilité permet également de savoir qui était présent à la cantine un jour donné.





Une interface ergonomique



MyCarSpot a travaillé sur l’interface pour rendre l’application très simple et conviviale, tant pour les utilisateurs que pour l’administrateur.



Une fois personnalisée avec l’annuaire d’entreprise et la configuration de la cantine, l’application est immédiatement opérationnelle. Le déploiement ne prend que quelques jours, la prise en main est intuitive.

Accessible sous forme d’abonnement, à partir de 1 euro / collaborateur / mois.