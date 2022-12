entreprises





A gauche Floriane Addad Présidente Fondatrice, à droite Tiphaine Bezard Directrice Commerciale Cofondatrice

En France les entreprises générent en moyenne 287 millions de tonnes de déchets chaque année (entreprises et constructions) (1)

"Dans toutes les organisations on trouve du matériel dormant, oublié, et souvent à terme jeté, alors que l’on rachète la même chose dans le service d’à côté. Les entreprises doivent faire, plus que jamais, des efforts pour l'environnement. Dans les grands groupes avec lesquels nous travaillons, nous rencontrons de plus en plus de collaborateurs très engagés dans la RSE de leur organisation. Ils mettent tout en œuvre pour éviter le gaspillage, sauver un maximum de matériel et éviter des achats de neufs inutiles. Plus le projet est porté en interne, plus l'impact positif est grand !" Floriane Addad, Présidente fondatrice de MyTroc.



Les solutions MyTroc Pro sont des marketplaces en marque blanche qui permettent de recenser le matériel non utilisé, stocké, sous exploité, ou en surplus, au sein d’une organisation, pour les transmettre en interne, à d'autres services, sites, et collaborateurs.

En mettant en relation l’offre et le besoin sur ces marketplaces de réemploi, c’est en moyenne 1 million d'euros économisés et 550 tonnes de CO2 évitées par an pour un grand groupe (2).

Une calculette carbone intégrée aux plateformes mesure l’équivalent carbone et les tonnes de déchets évités, ainsi que les euros économisés. Ces données renforcent les rapports RSE des entreprises.

Lancée en 2018, la solution MyTroc Pro a été pionnière sur ce marché.

Aujourd'hui, avec les mesures écologiques qui se durcissent (loi AGEC, Loi PACTE, Stratégie Bas carbone...), avec les français de plus en plus nombreux à vouloir agir pour l'environnement (3), et la RSE qui devient un sujet central chez de plus en plus d’entreprises et d’acteurs publics, MyTroc a pu quadrupler sa croissance en 2022.

Des plateformes personnalisées ont été mises en place pour SNCF, ENEDIS, Arts et Métiers, VEOLIA, Paris Habitat, SPIE, Razel-Bec, Syndicat des déchets centre Yonne, Préfecture de Bourgogne Franche-Comté, Préval du Haut-Doubs, Communauté d’Agglo Grand Cognac, Clus’Ter Jura, ainsi que plusieurs grands groupes de la distribution et de l’environnement…





Aller encore plus loin dans la lutte contre le gaspillage en lançant ReShop



Aujourd’hui 57 % du matériel proposé via ces plateformes trouve une seconde vie en interne.



Fort de son réseau de marketplaces mises en œuvre sur l’ensemble du territoire français et des secteurs d'activité, MyTroc souhaite passer à la vitesse supérieure avec ReShop, et ainsi dépasser les 90% de matériel professionnel sauvé.



L’idée, interconnecter l’ensemble des plateformes clientes MyTroc Pro, pour y proposer le matériel qui ne trouve pas preneur en interne, et le revendre à d’autres organisations, TPE et PME locales, ou encore le proposer en don à des associations.



La plateforme ReShop sera lancée à l’été 2023.



Les 3 cofondateurs, Floriane Addad (CEO), Tiphaine Bezard (CSO), et Judicaël Decriem (CTO)

(1) - Sources : ADEME - enquête collecte 2017

(2) - Moyenne 2022 des marketplaces de réemploi grands groupes MyTroc Pro

(3) - 96 % des salariés sont prêts à améliorer la gestion du gaspillage dans leur entreprise selon le cabinet de conseil en écoresponsabilité Riposte Verte.

A propos

Les fondatrices de start-up ont levé quatre fois moins que leurs homologues masculins en 2021, selon le dernier baromètre réalisé par le collectif SISTA. Après un premier tour de table en 2020 avec makesense Seed I et Hippolyte Capital, MyTroc casse les codes. Que ce soit dans sa vision, ou dans son parcours, Floriane Addad, la fondatrice et CEO, est une entrepreneuse autodidacte et atypique. Chanteuse, auteure, compositrice, et professeure de comédie musicale, elle quitte tout en janvier 2015 pour fonder MyTroc.fr. Judicaël Decriem, le CTO, qui travaillait auparavant pour la NASA et le CNRS, s’associe à l’aventure quelques mois après. Ils lancent ensemble mytroc.fr en novembre 2015, le site de troc grand public, qui fonctionne avec une monnaie virtuelle éthique, la noisette. En janvier 2018, avec Tiphaine Bezard, la CSO, ils étendent leur concept pour les professionnels avec MyTroc Pro. Les 3 cofondateurs partagent la même vision et ambition : développer des modes de consommation plus durable, écologique et résilient.



MyTroc est une jeune entreprise Innovante agréée ESUS (entreprise d’utilité sociale et solidaire) et labellisée GreenTech Innovation par le ministère de la Transition écologique. L'entreprise compte aujourd’hui 13 salariés et plus de 450 000 utilisateurs de leurs marketplaces (mytroc.pro et mytroc.fr).



