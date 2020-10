entreprises

Les entités d’Allgeier Nagarro ES vont apparaitre sous la marque Nagarro ES à partir du 1er octobre.



Ceci s’inscrit dans le cadre du regroupement des activités de développement de logiciels et de digitalisation au sein du groupe Nagarro. Le groupe Nagarro compte 8 400 collaborateurs, réparti dans 25 pays, et réalise une croissance annuelle de 10 à 15%. Nagarro ES assure au sein de cette nouvelle entité, le rôle de pôle d’expertise mondial SAP dans un mode Full Services au travers de son expertise et de sa connaissance des besoins des PME et ETI. Les entités SAP du groupe représenteront plus de 1200 consultants SAP, et ¼ du chiffre d’affaire du groupe.



La branche française du groupe, Nagarro ES France compte 50 collaborateurs, répartis entre le siège social à Strasbourg-Entzheim et Paris, pour un chiffre d’affaire de 10 millions euros annuels en 2021.



La nouvelle identité du groupe n’a pas d’impact sur l’orientation stratégique de Nagarro ES, son ADN, ni son fonctionnement opérationnel. Ainsi, l'accent reste mis sur les services SAP dans le monde des ETI et PME : des études de cadrage à la mise en œuvre, de l’hébergement à la gestion des applications et des licences. Le changement de marque n’entrainera pas un changement de raison sociale et n’affectera ainsi pas les relations clients ou partenaires.



"Nous combinons nos forces sous l’égide de Nagarro", Christian Haller, Président de Nagarro ES France. "Ce changement nous permet de renforcer nos services SAP de manière ciblée en profitant du Portfolio et des compétences complémentaires à travers les ressources du groupe Nagarro. Nous allons également créer un véritable dynamisme de co-innovation avec les autres entités du groupe Nagarro et avec SAP, afin de proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins de nos clients."





Nagarro ES - Qui sommes nous ?



Nagarro est une entreprise de services du numérique spécialisée dans l’intégration de solutions logicielles dédiées aux PME industrielles et services professionnels. Au travers d’une stratégie de croissance axée sur l'innovation et les tendances futures, Nagarro saisit les opportunités du numérique pour accompagner la recherche de performance de ses clients.



Nos consultants disposent d’une expertise métier forte, acquise lors de leurs expériences professionnelles dans nos marchés cibles. Nagarro ES conseille les PME et ETI opérant dans le secteur industriel de la Construction et de l’Engineering, de l’industrie des Machines et Composants, et des Services.



Nagarro ES est présent en France à Strasbourg-Entzheim (siège social), Paris. Il fait partie du groupe Nagarro, qui regroupe 8400 collaborateurs, répartis dans 25 pays.



Nagarro ES France travaille avec des partenaires reconnus pour apporter à ses clients les solutions digitales afin de piloter, améliorer la rentabilité de leur entreprise et prendre les meilleures décisions :



SAP : Avec plus de 50 ans d’histoire et d’innovations, et 84.000 employés dans le monde, SAP est le leader des logiciels innovants de gestion d’entreprise. Nous sommes Partenaires Gold SAP



Qlik : Qlik est un éditeur de solutions de Business Intelligence, reconnu pour ses performances en data visualisation et pour sa simplicité de prise en main.



Contact presse



Laudine Fauconet

Nagarro ES, 8a rue Icare, 67960 Enthzeim

Tel : 03 69 24 20 00

Email : laudine.fauconet@allgeier-es.com

www.nagarro-es.com/fr