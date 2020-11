entreprises

Cette nomination à la tête du groupe Delia Diffusion, société gérant le réseau de la franchise Cigaverte, pionnière de la Vape ("Cigarettes" électroniques), s’inscrit dans l’accompagnement de la croissance ainsi que le développement de la marque et son réseau de près de 50 boutiques dans le monde. Brice Lepoutre prend en charge la direction générale en relevant dès à présent les défis engendrés par le contexte actuel et met en œuvre l’évolution de l’enseigne et de la franchise : progression du nombre d’ouvertures de boutiques, consolidation en continu de la qualité de services, optimisation constante de la performance.



Au cœur de cette vision, le consommateur avant tout, les franchisés, toutes ces personnes convaincues par la vape.





A propos de Brice Lepoutre



Brice Lepoutre, 42 ans, a fondé dès 2008 le plus gros forum de consommateurs de la vape en Europe (2ème mondiale) dont la fréquentation atteint jusqu’à 1M de visites mensuelles. Il est aussi le fondateur de L’AIDUCE (l’Association Indépendante Des Utilisateurs de Cigarette Electronique), qu’il préside jusqu’en 2017.



Précurseur investi personnellement dès l’arrivée de ce produit sur le territoire national, il a créé la société Ben Flavours qui conçoit et commercialise cafés et thés développés spécifiquement pour se marier avec les saveurs des liquides utilisés par les vapoteurs.



Développeur informatique de métier, sa carrière a démarré dans une SSII et après de nombreuses expériences professionnelles il devient directeur informatique pour un groupe international dans le secteur cosmétique. Très sollicité et démarché dans le secteur de la vape, il accepte finalement en 2020 la proposition de Delia Diffusion dont il partage les valeurs.



A propos de Cigaverte : Les vapeshop stéphanois à la conquète du monde



Nelly et Stéphane D’Elia, un couple stéphanois, voient dès son arrivée l’extraordinaire potentiel de la cigarette électronique. Leur première boutique à Saint-Étienne s'ouvre en 2010 et le site de vente en ligne rencontrent un succès immédiat digne du dynamisme d’une start-up. Ils fondent la franchise Cigaverte en 2012. Avec l’installation progressive de nouvelles boutiques, la marque se fait un nom et ce sont à ce jour une cinquantaine de vapeshops qui affichent l’enseigne Cigaverte en Métropôle, en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'en Afrique.



www.cigaverte.com / franchise.cigaverte.pro





Contact presse



Brice Lepoutre, DG Delia Diffusion

Tel. : 06 16 98 87 42

Email : brice@cigaverte.com