entreprises







Jérémy Fontaine, 35 ans, démarre sa carrière à Paris en 2012 dans le domaine des services en informatique. Il rejoint AViSTO à Vallauris en 2015 en tant que business manager. Il est promu une première fois en 2019 en tant que business manager senior. En juillet 2022, il prend la direction de la Business Unit de Vallauris (14 M€ de chiffre d’affaires).

En tant que responsable d’AViSTO Sophia Antipolis, il a pour mission de piloter le développement commercial de l’agence, les aspects recrutement, le suivi de carrière et la fidélisation des collaborateurs.

AViSTO est une société d’ingénierie spécialisée dans le développement logiciel, fondée à Vallauris il y a plus de vingt ans. En région PACA (business units de Vallauris et d’Aix-en-Provence), elle dispose de partenariats forts auprès de clients grands-comptes, de PME et de start-up.



De plus, la direction technique d’AViSTO est implantée à Sophia Antipolis ; des projets d’envergure nationale et internationale sont ainsi réalisés et / ou pilotés depuis Vallauris.

Jérémy Fontaine est diplômé de CY Tech (ex EISTI) et de Grenoble Ecole de Management. Il reporte à Christophe Parmentier, le directeur opérationnel d’AViSTO.

A propos d'AViSTO



AViSTO est une société d’ingénierie dont la vocation est le développement de solutions logicielles complexes. Elle rassemble des expertises pointues dans les domaines de la programmation objet / web / mobile, du DevSecOps, de l’assurance qualité et de la data science.



Le savoir-faire d’AViSTO couvre toutes les étapes de la vie d’un logiciel, du recueil des besoins à l’implémentation, en passant par la maintenance et l’exploitation. Les ingénieurs de la société interviennent dans les domaines des systèmes d’information, du web, des télécoms, du logiciel industriel, de l’applicatif embarqué et du réseau.



Les centres techniques d’AViSTO sont situés dans les villes de Vallauris (siège social), Paris, Grenoble, Lyon, Rennes, Nantes, Aix-en-Provence et Toulouse. AViSTO est une filiale d’ADVANS Group.



Plus d'informations : avisto.com

Where passion leads to excellence







Contenus multimédias



Photo de Jérémy Fontaine (fichier source)

Interview vidéo de Jérémy Fontaine réalisée en juillet 2022

Découvrez AViSTO Sophia Antipolis en vidéo