Loïc Danel, 40 ans, diplômé de l’Essec MBA



Loïc Danel a travaillé pendant 12 ans chez Nielsen, chez qui il a exercé été responsable des activités shopper et consumer (panel conso) pendant 3 ans. Membre du comité de direction, Loïc Danel a également dirigé le pôle Nielsen Insight (Conjonctures, Nielsen Trends, Nielsen 100% Insight...) pendant plus de 5 ans. Loïc est également responsable pédagogique de la chaire Grande Conso de l’Essec MBA.

BIOTOPIA INSIGHT, un nouveau challenger pour Kantar, IRI et Nielsen sur le BIO



Loïc Danel a pour mission de développer BIOTOPIA INSIGHTS, filiale de BIOTOPIA. Bitotopia Insights ambitionne de fournir à la filière bio des outils professionnels d'analyse de marché, de consommation et de comportement du consommateur et de concurrencer directement Kantar, IRI et Nielsen sur le BIO.



A propos de Biotopia

BIOTOPIA accompagne les entreprises qui adressent le marché Bio. Plus de 200 entreprises du secteur Bio utilisent les services de Biotopia. Les solutions Biotopia contribuent à soutenir et conforter les dirigeants dans leurs stratégies de développement, de communication et de marketing.



Contact presse



Philippe Mouillard

DG Biotopia

Mob : +33 (0)6 68 96 60 08

ph.mouillard@gmail.com