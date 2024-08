entreprises







Thierry Maneyrol nouveau directeur d'AVIPUR Ardèche Méridionale



Diplôme de dessinateur en bâtiment-génie civil en poche, et après avoir fréquenté l’école d’architecture parisienne Boulle, Thierry Maneyrol débute sa carrière dans le traitement des nuisances chez un des acteurs majeurs des technologies et services de l’eau, de l’hygiène et de l’énergie. Il y occupe un poste de technicien 3D (Dératisation, Désinsectisation, Désinfection), avant de devenir Responsable commercial sur toute la façade Atlantique de la branche Agro-Pharma nouvellement créée à l’époque.



En 2014, ce natif de Marmande (Lot-et-Garonne), intègre le Groupe AVIPUR où il devient commercial auprès du gérant de la filiale AVIPUR Rhône. Depuis le 1er septembre, sa carrière le conduit aux responsabilités de gérant d’AVIPUR Ardèche Méridionale, une filiale qui réalise près de 1,4 million d’euros de chiffre d’affaires et qui emploie 13 personnes (1 gérant, 6 techniciens, 3 commerciaux et 3 postes administratifs). Outre son siège à Annonay, AVIPUR Ardèche Méridionale compte une agence située sur la commune de Les Angles (Gard).



Parmi les nombreux challenges qui s’offrent à Thierry Maneyrol, figure notamment la pérennisation des marchés existants soumis à renouvellements, le développement de la réhabilitation VMC qu’il connaît parfaitement, et celui de la dépigeonnisation. Outre ses missions par marchés, sa feuille de route comprend également la mise en œuvre d’un plan d’actions pour donner un nouvel élan à la filiale Ardèche Méridionale d’AVIPUR sur ses terres du Gard et du Vaucluse.



À 54 ans, ce grand amateur de randonnées en quad est un manager reconnu pour ses facultés à placer l’humain au cœur de la performance globale de l’entreprise, qu’il soit salarié ou fournisseur, en droite ligne avec les valeurs et l’ADN du Groupe. "Au cours de ma carrière, j’ai vécu et participé à de nombreux projets de changement. Mon crédo est d’oublier ce qui a échoué et de garder ce qui a marché en m’adaptant aux valeurs d’AVIPUR." C’est ce qui s’appelle tirer profit de l’expérience.



Thierry Maneyrol Léquipe AVIPUR Ardèche Méridionale



À propos d'AVIPUR

Le Groupe AVIPUR compte 27 filiales sur le territoire national et emploie 290 personnes. Il réalise un chiffre d’affaire de 28,75 M€ dont 40 % dans l’hygiène de l’air et la ventilation, 35 % en Dératisation-Désinsectisation-Désinfection, 15 % en assainissent et curage et 10 % autres.

AVIPUR s’est développé grâce à son modèle unique avec une organisation en filiales indépendantes pour laisser s’exprimer pleinement les talents localement. Chaque filiale est détenue à 49 % par un gérant chef d’entreprise et par le Groupe à 51 %. Cette double garantie d’indépendance permet à AVIPUR de mettre en œuvre une politique réactive de services entièrement axée vers ses clients.

Le Groupe AVIPUR met ses compétences et savoir-faire au service d’une clientèle diversifiée composée de syndics, copropriétés, bailleurs sociaux, collectivités, industries, hôtellerie, grande distribution et particuliers.