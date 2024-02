entreprises

Nominations



Alexandra Capbern (Linkedin)

Associée du pôle Immobilier



Expert-comptable, Alexandra a rejoint DBA en 2016 après un double parcours, d’abord en cabinet d’expertise comptable chez EY, puis en entreprise au sein de la foncière immobilière REDEVCO. La complémentarité de ces expériences lui a donné tous les atouts pour permettre la forte croissance de l’activité Immobilier de DBA ces dernières années et devenir référente dans l’accompagnement de clients internationaux investissant dans des actifs immobiliers en France. Preuve de la qualité de nos interventions, notre équipe Immobilier est reconnue comme « Incontournable » par le classement Décideurs depuis 2019.



Antoine Français (Linkedin)

Associé du pôle IBS



Expert-comptable, Antoine a lui aussi commencé sa carrière chez EY avant de venir développer l’activité IBS de DBA en 2014 avec la volonté d’accompagner les groupes internationaux qui s’implantent en France. Très impliqué au sein du réseau HLB International (Top 10 du classement établi par l’International Accounting Bulletin), il coordonne des missions internationales avec nos cabinets partenaires tout en assurant un haut niveau d’exigence et de qualité sur nos missions.







Agnieszka Paszkowski (Linkedin)

Associée du pôle IBS Polish Desk



Arrivée en France en 2003, Agnieszka travaille chez DBA depuis 2007. Elle est aujourd’hui une référente dans le monde des entreprises franco-polonaises dans les domaines comptable, fiscal et social. Partenaire privilégiée de la CCI Franco-polonaise et de l’ambassade de Pologne en France, elle anime depuis plusieurs années des conférences pour conseiller les entreprises polonaises qui s’implantent en France. Elle est en outre régulièrement sollicitée par les institutions et partenaires européens pour apporter son éclairage sur les problématiques rencontrées et défendre les intérêts de ses clients.



"Nous sommes fiers de promouvoir ainsi des profils qui ont accompagné avec professionnalisme le développement de leurs activités, et plus largement de DBA, ces dernières années. Cette évolution est également le fruit de leur attachement à notre projet d’entreprise et aux valeurs qui fondent les relations que nous avons à cœur de vivre chaque jour tant en interne qu’avec nos clients." commente Arnaud Laplanche, PDG du groupe DBA.

A propos de DBA Groupe d'expertise comptable, d'audit et de conseil



Créé en 2005, le groupe DBA compte plus de 270 collaborateurs et 27 associés et réalise un chiffre d’affaires de 48M€. Les équipes DBA se mobilisent chaque jour pour accompagner les directions financières dans la production de l’information comptable, le respect des obligations légales et l’évolution des systèmes d’information.

www.fr-dba.com

Contact presse