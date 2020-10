entreprises

Pascal Barioulet, 48 ans, rejoint ELSYS Design peu après la création de la société en septembre 2000. Il a auparavant travaillé chez VLSI (aujourd’hui STMicroelectronics) en tant qu’ingénieur conception en microélectronique, puis en tant que responsable d’affaires dans le monde du service en ingénierie.

Chez ELSYS Design, il pilote le centre de Sophia Antipolis nouvellement créé, puis devient responsable régional PACA et directeur région sud. En 2015, il traverse l’Atlantique pour prendre la direction d’ELSYS America, la filiale d’ELSYS Design dans la Silicon Valley.

Il rentre des Etats-Unis à l’été 2020 pour occuper la fonction nouvellement créée de directeur commercial. Dans son nouveau rôle, il doit définir la stratégie commerciale en lien avec la direction générale d’ELSYS Design, animer l’équipe de responsables grands comptes, prendre lui-même en charge un portefeuille de clients et enfin piloter la direction régionale grand ouest de Rennes à Toulouse.

Il reporte à Radomir Jovanovic, le PDG d’ELSYS Design.

Pascal est diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de Montpellier, filière microélectronique.



20 ans d'ELSYS design



ELSYS Design a fêté ses 20 ans le mois dernier. Le communiqué ainsi que la vidéo anniversaire sont consultables sur le site web.



A propos d'ELSYS design



ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué).

ELSYS Design met en œuvre ses savoir-faire et expertise technique au service de clients multisectoriels pour les aider à relever les défis liés à la conception des toutes dernières technologies électroniques et logicielles.

ELSYS Design est une société internationale avec huit implantations en France, deux en Serbie et une au cœur de la Silicon Valley. Fondée et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group (ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE).

