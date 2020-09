entreprises

Un statut réservé à 20 partenaires en France dont 3 experts Power & Stockage



Seuls 20 partenaires en France bénéficient d’un tel degré d’agrément sur quelques 700 partenaires référencés par le géant de l’IT (source : IBM 14/09/20).



Ce statut distingue les entreprises partenaires qui ont atteint un niveau significatif d'expertise dans la fourniture de solutions IBM et ont démontré leur capacité à les mettre en œuvre.



Novahé fait partie des trois seuls partenaires Platinium en France à prétendre au niveau Expert à la fois sur les gammes Power et Stockage.





Une expertise Power différenciante sur le marché de l’IT



Les compétences techniques autour de la plateforme IBM i sont très demandées. Constellation est l’un des hyper spécialistes IBM i en France avec une triple compétence portant sur l’on premise, le cloud mais également le développement applicatif. Le groupe compte pas moins de 11 experts techniques IBM i et édite son propre logiciel de supervision "Cabin for i" au travers de sa filiale Fabrick, alliant ainsi le moderne et l’ancien.



Novahé a également obtenu le statut Advanced Business Partner chez Red Hat, ce qui lui permet d’apporter une réponse exhaustive sur les systèmes Power quel que soit l’environnement : AIX, IBM i et Linux.





Novahé, un partenaire bleu dans l’âme



L’expertise historique du groupe portait sur les environnements Power Systems (consolidée avec les rachats d’ASPC et d’Amazone Informatique) puis s’est élargie aux gammes stockage avec le rachat d’Inetd Consulting en 2018. Elle a ensuite permis des synergies au sein du Groupe et des choix technologiques portés par les autres étoiles. Ainsi, Kapela s’appuie aujourd’hui sur l’outil IBM Watson pour ses offres d’IA et Login Securité sur QRadar pour l’exploitation de son SOC.



"Je suis très honoré que Novahé bénéficie de ce nouveau statut Platinum. Il officialise une relation de confiance bâtie depuis plusieurs décennies avec IBM et ses équipes, et dont je me félicite" , Arnault HUGUES, Directeur Général de Novahé.







"La confiance est le mot clé de notre relation avec NOVAHÉ, partenaire stratégique d’IBM. NOVAHÉ est une étoile du groupe Constellation qui a bâti une offre complète autour de la transformation digitale de nos clients en s’appuyant sur les technologies d’infrastructures IBM et leurs compétences étendues sur l'ensemble du territoire français" , Marie Guillot-Castro, Directrice écosystème partenaires chez IBM France.

À propos de Constellation



Jeune acteur dans le paysage IT français, le groupe Constellation, créé en 2016, consolide l’expertise de 7 étoiles spécialisées pour répondre aux enjeux de transformation IT des organisations. Ses métiers : conseiller, développer, intégrer, sécuriser et infogérer des solutions IT agiles, déployées "on premise" ou "as a service".



Implanté en région parisienne, dans l’Ouest, le Nord et plus récemment à Lyon et dans les DOM TOM, le Groupe s’est fixé comme objectif d’atteindre les 100 M€ de CA d’ici 2022. En 2019, le CA de Constellation était de 60 M€.



En savoir plus : www.constellation.fr