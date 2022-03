entreprises

OBD Grand Paris est le leader indépendant de la distribution de boissons à Paris et en Ile-de-France dédié aux Cafés, Hôtels, Restaurants (CHR), à la Consommation Hors Domicile (CHD) et aux entreprises. Grossiste et entrepositaire, l’entreprise propose 4 000 références de soft-drinks, jus de fruits, eaux, cafés, spiritueux, vins, bières, grignotages à plusieurs milliers de clients parisiens au départ de ses entrepôts de Villeneuve La Garenne et de Morangis.

Ce pilote de fret permet à OBD Grand Paris de tester la livraison par voie fluviale en anticipant le dispositif CRIT AIR mis en place par la mairie de Paris à Horizon 2024. L’enjeu est de promouvoir, notamment pour les jeux olympiques et paralympiques, une capitale exemplaire quant à sa politique d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des bénéfices qui s’étendent au-delà de ces 2 enjeux majeurs en améliorant également la qualité de vie, l’attractivité du territoire et la réduction des nuisances sonores.

Financée par Voies navigables de France (VNF) grâce au Plan d’Aide au Report Modal (PARM), cette opération a été réalisée par l’opérateur de transport fluvial urbain GREEN SWITCH MERIDIAN et le support technique d’HAROPA sur les quais publics de Gennevilliers et de Paris - Bercy.

Caisse mobile Brasseur 7T5 DZE 16T Renault Trucks / Twist Locks

Fret fluvial puis grutage mobile en camion grue Dernier km électrique dans Paris

Photos : Jean-Philippe Glatigny / Visavu

De nouveaux outils ont été mis en œuvre dans le cadre de ce test dont :

Une caisse mobile innovante ouverte sur 3 cotés affichant jusqu’à 7T5 de poids total en charge.

Le premier camion électrique DZE 16T vendu en France par Renault Trucks.

Une carrosserie spéciale pour le transport de caisse mobile avec marches pieds latéraux et hayon.

Un process de levage mobile opérable sur quai public et acceptant les fortes charges.

Cette solution multimodale développée par Green Switch Meridian et co-financée par la Région Île-de-France dans le cadre de l'action régionale pour le fret et la logistique, est également utilisable pour les livraisons e-commerce, distribution, second œuvre du bâtiment et collectes des éco-organismes.



Parmi les avantages du transport fluvial avec un dernier km électrique, on peut citer la réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus de 80 % en comparaison au transport routier diesel. Une diminution pouvant atteindre 95% pour les autres externalités négatives, telles que le bruit, la congestion et les accidents routiers.



"Le test démontre qu’une solution de livraison urbaine fluviale pour des palettes de 1T et plus est enfin disponible", selon le Cluster Logistique Urbaine Île-de-France, auquel adhérent les 3 parties prenantes de ce projet : OBD Grand Paris, Renault Trucks et Green Switch Meridian.

À propos de OBD Grand Paris



Adhérent du réseau C10, OBD Grand Paris est un acteur majeur de la distribution de boisson dans Paris et a initié plusieurs démarches RSE exemplaires parmi lesquelles :

Généralisation des contenants boissons consignées, avec 2/3 des volumes livrés,

Collecte des contenants boissons en verre perdu,

Promotion du gobelet réutilisable,

Labélisation Ecocert,

Labélisation Bio,

Mise en place d’approvisionnement en circuits courts,

Etude des véhicules à motorisation propre (colza, gaz, électrique.)

En savoir + : http://obdgrandparis.fr

Présentation des Partenaires

GREEN SWITCH MERIDAN est une start-up de fret fluvial qui propose des livraisons urbaines grâce à une caisse mobile innovante et un modèle économique de rupture. Compatible avec les grues du BTP et autres camions grues, ce contenant permet diviser par 3 les coûts de rupture de charge pour une offre de fret route-fleuve-route à iso coût avec le tout routier et 30 à 50 % de gains RSE à motorisation équivalente. Un service proposé à prix unique et un seul interlocuteur pour toute la chaîne de transport. GSM a une ambition européenne et prévoit un premier déploiement en 2022 sur l’Ile-de-France basé sur un partenariat avec des ports BTP dans Paris et un ambitieux programme d’innovations à implanter sur le port d’Austerlitz.

www.green-switch-meridian.com

Héritier de plus d'un siècle de savoir-faire français du camion, Renault Trucks fournit aux professionnels du transport une gamme de véhicules (de 3,1 à 60 t) et de services adaptés aux métiers de la distribution, de la construction et de la longue distance. Les camions Renault Trucks, robustes, fiables, à la consommation de carburant maîtrisée procurent une productivité accrue et des coûts d'exploitation réduits. Renault Trucks distribue et entretient ses véhicules à travers un réseau de plus de 1 500 points de service dans le monde. La conception et l'assemblage des camions Renault Trucks, ainsi que la production de l'essentiel des composants sont réalisés en France.

Renault Trucks fait partie du groupe Volvo, un des principaux constructeurs mondiaux de camions, autocars et autobus, engins de construction et de moteurs industriels et marins. Le groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service. Le Groupe Volvo emploie environ 95 000 personnes, possède des installations de production dans 19 pays et vend ses produits surplus de 190 marchés. En 2021, les ventes du groupe Volvo représentaient un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros (372 milliards de couronnes suédoises). Le groupe Volvo est une entreprise cotée dont le siège social est à Göteborg, Suède. Les actions Volvo sont cotées à la bourse Nasdaq Stockholm.

https://www.renault-trucks.fr/l/renault-trucks-d-ze