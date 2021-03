entreprises

Le projet Paatch



Depuis le début de la crise sanitaire, le télétravail s’est imposé et bon nombre de Français y sont astreints. Mais, s’il peut être attirant sur le papier, ses conditions d’exercice sont loin d’être optimales et engendrent nombre de difficultés : manque de concentration ou de motivation, proximité de la famille, manque d’espace et de sociabilisation…





Le concept Paatch : recréer du lien social

Paatch est un concept de télétravail en communauté. L’association propose à ses adhérents des séjours de télétravail au cours desquels ils partagent vie privée et vie professionnelle avec des inconnus. Les expériences Paatch sont organisées dans des lieux spacieux et en pleine nature pour des participants dont la moyenne d’âge est d’environ 30 ans.



Une nouvelle relation au travail

Chaque participant à Paatch se voit confier une chambre avec un bureau individuel, accède à toutes les infrastructures communes du Paatch (coworking, salle de cinéma, sauna…) et contribue à la vie de la communauté (préparation d’un dîner, d’un cours de sport ou de yoga…). L’organisation et les intéractions communautaires sont centralisées grâce à un logiciel collaboratif.

Côté logistique : un Slack dédié à Paatch (logiciel de collaboration) pour animer la vie de la communauté, WIFI à haut débit, navette privée vers l’aéroport ou une gare TGV à 35 minutes.



Paatch #2 : séance de télétravail



Une offre ouverte à toutes les personnes qui télétravaillent

L’offre s’adresse à tous les salariés, freelances ou entrepreneurs qui ont la possibilité ou l’obligation de travailler à distance. Les adhérents peuvent financer leurs venues eux-mêmes ou demander que le séjour soit financé par son employeur. De plus en plus de sociétés s’intéressent d’ailleurs à cette nouvelle façon de travailler.



Répondre aux attentes professionnelles des millenials

L’offre répond également aux attentes des millenials. L’épanouissement personnel est un facteur clé pour cette nouvelle génération qui priorise l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ils cherchent même à estomper la limite entre ces deux sphères et Paatch leur offre un terrain de jeu propice à cela.



Chalet à Morzine : cadre de Paatch #2



Paatch #2



Paatch 2 se déroule actuellement à Morzine (74) où un grand chalet de ski accueille jusqu’à 13 télétravailleurs pour une semaine minimum. Chaque participant paye une cotisation annuelle de 15€ et un forfait à partir de 150€ / semaine pour le séjour.



Pour participer à une des expériences Paatch, les salariés doivent remplir un formulaire. Les organisateurs entrent ensuite en contact avec les intéressés pour faire connaissance. Dans un grand chalet situé à Morzine composé de 13 chambres, les "Paatchers" vivent jour après jour, sans stress, naturellement, le mélange agréable d’activités de travail, de sports, de culture, d’apprentissages au sens large et surtout de vie en commun. Si le modèle est évidemment durable, il se prête fortement au contexte actuel de restrictions sanitaires.



A propos de Paatch



Paatch est une association loi 1901 qui propose à ses adhérents des expériences de télétravail en communauté et en pleine nature. Paatch propose à toutes les entreprises pratiquant le télétravail de pouvoir envoyer des collaborateurs pendant à minima une semaine travailler avec d'autres personnes inconnues.



Plus d'information :

http://inscription.paat.ch

https://www.instagram.com/paatchlife