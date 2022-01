entreprises





Pour la 35ème année consécutive, plus de 15.000 consommateurs français ont testé et évalué de nombreux produits innovants dans le cadre du concept "Élu Produit de l’Année". C’est l'institut de recherche indépendant Nielsen qui a mené l’étude et intégré dans ceux-ci les résultats des tests en situation réelle de consommation réalisés par l'application mobile treetz.



Au total, 67 produits de marques nationales, ont pu se distinguer et ont ensuite été récompensés pour leurs innovations. Les lauréats du concours peuvent arborer le précieux logo sur leurs produits en point de vente et dans toutes leurs communications tout au long de l'année 2022 pour faire connaître leurs innovations produits aux consommateurs. Aujourd’hui la confiance et la recommandation des consommateurs sont de plus en plus importantes. Le logo offre aux marques une objectivation crédible de ces recommandations et une opportunité supplémentaire d'accroître leur visibilité en magasin afin de générer la préférence des consommateurs.





Philippe Gelder, Président et CEO "Élu Produit de l’Année France" et "Voted Product of the Year Worldwide", détaille la valeur ajoutée pour les gagnants du célèbre logo présent dans plus de 40 pays de par le monde : "En période d'incertitude, il est encore plus important de se démarquer et faire valoir ses produits par les consommateurs dans un marché particulièrement dynamique et exigeant. Les gagnants du concours peuvent par ailleurs tirer profit de cette distinction car elle permet d’accroître considérablement leur pénétration. En ces temps de rude concurrence c’est important. Les marques doivent s’appuyer sur des critères objectifs et sérieux et ici le fait que 100% de l’élection soit basée sur le vote des consommateurs, au travers d’un institut crédible et indépendant, avec une évaluation et un test en situation réelle de consommation sont autant d’arguments pour eux".





L’étude est réalisée par Nielsen et agrémentée de tests en situation réelle de consommation avec l’application treetz



Des dizaines de marques et de distributeurs ont envoyé leurs nouveaux produits ou innovations afin de les faire évaluer. Seuls les produits récemment lancés, disponibles sur le marché depuis janvier 2020 sont éligibles.



Les consommateurs ont jugé les produits notamment pour leur caractère innovant, leur attractivité et leur propension à générer l'achat. Les innovations concernent, entre autres, le produit lui-même, la recette, le mode de production ou l'emballage par exemple. La recherche de perception, y compris le test du produit en situation réelle de consommation à domicile (le consommateur se rend au magasin, achète le produit et le teste à la maison, après quoi il évalue le produit et est remboursé une fois l'évaluation complète du produit validée), a été réalisée sous la direction du cabinet d'études réputé et indépendant Nielsen. L'enquête de satisfaction au travers du test produit est réalisée par treetz et a été consolidée par Nielsen.





Gagnants primés et récompensés



Il n’y a qu’un gagnant par catégorie. Dans les catégories les produits candidats sont toujours comparés à des produits innovants de la même catégorie ou qui satisfont le même besoin. Ces gagnants font la différence parce que leurs produits répondent aux besoins des consommateurs. Ces besoins sont en évolution constante et ces innovations doivent les anticiper pour toujours rencontrer leur adhésion.



Tout au long de l'année, les lauréats peuvent utiliser le célèbre logo rouge dans toutes leurs communications, publicitaires, sur les emballages et bien sûr en magasin pour attirer l'attention sur leurs produits : "Le logo joue un rôle important en tant que marqueur d’innovation. Le logo est reconnaissable et aide les consommateurs à faire le bon choix parmi un nombre toujours croissant de produits. Grâce à la visibilité du logo, les ventes effectives des produits augmentent en moyenne de 25% et le nombre de nouveaux acheteurs augmente jusqu'à 260%" précise Philippe Gelder.







Abeil Couette Française Eco-responsable Amibot Spirit Origin Apta APTA Origine Naturelle Apyforme La Beauté micronutrition Benedicta Mayonnaises Bénédicta BIC BIC Hybrid Flex Bigben Connected Coque pour smartphone 100% Biodégradable Bonsoirs Couette naturelle Bosch Robot Cookit Briochin Liquide vaisselle & mains savon noir algues marines Caats Croquette Café Royal Gamme Grains Impact Café Royal Carrés Futés Fruits Carrés de Fruits à pâtisser Chabrior Gamme pain de mie Dog Chef Repas frais pour chien Emma Matelas L'oreiller Emma Hybride Emma Matelas Le lit Emma Select Emma Matelas Le Linge de lit en lin lavé Emma Matelas Le surmatelas réversible Emma Emma Matelas Couverture lestée Epeda Collection Origines Freegun Freegun boxer polyester recyclé HelloFresh Box à cuisiner Herbalife Chips protéinées Herbalife Immune booster Holts Gamme lavage entretien auto Humer Humer Stop Allergies - Dispositif de photothérapie intranasal JDE - L'Or Barista Machine à café L'Or Barista JDE - L'Or Espresso Capsules L'OR Bio JDE - Senseo Dosettes Senseo Kinder Kinder CereAlé Klorane Masque en stick purifiant visage Bio Kyufi Thés instantanés Le French Make-up Mascaras Leitz TruSens Purificateurs d'air Leitz TruSens Les Miraculeux Sommeil & Stress Lotus Lotus Protect Lotus Lotus papier toilette humide Lotus baby Douceur Naturelle Lustucru Sélection Gnocchi Roll à Poêler Maison Jeanjean Lyv Maxi Zoo Croquettes SELECT GOLD Extra Sensitive Monique Ranou Gamme de charcuterie conservation sans nitrite, sans OGM et sans antibiotique MySoda Concentrés Saveur Nair Masque Dépilatoire Jambes Sublimes Naturactive Naturactive Règles Douloureuses Bio Nivea Naturally Clean Okay Okay Sans Tube Petty Well Gamme de pâtées pour chien - façon "fait-maison" Phytoreaserch Cartidol Phytoreaserch ControlStérol Picadeli Bar à Salades Pommette Gamme de soin Pommette BIO Pouxit Pouxit Flash Rubson RE-NEW Tube 80ml Blanc Secret by Athena Belle & Culottée Senso Pur Matelas Minea Senso Pur Sommier naturel Lino Simba Matelas Simba Hybrid Luxe So Bio Etic Crème fondante nourrissante Nutri Coco Sodastream Machine DUO et machine TERRA gamme CQC Sogefi CabinHepa+ Tails Recettes de croquettes sur mesure tails.com Tena Tena Silhouette Unconventional Burger végétal Verisure Alarme telésurveillé avec caméra connectée WW Programme de perte de poids et de bien-être WW PersoPoints





Méthodologie



L’étude indépendante compare les produits avec de nouveaux produits similaires de cette catégorie dans un univers hautement concurrentiel.



L'évaluation comprend une enquête de perception auprès d'au moins 500 consommateurs du groupe cible, susceptibles de consommer le produit pour évaluer les produits en termes d'attractivité, de nouveauté et d'intention d'achat. Le test en situation réelle de consommation est réalisé auprès d'au moins 120 familles. Ceci est réalisé par Nielsen et treetz pour le test produit.



Plus d'informations : https://www.poyfrance.com/le-concept/la-methodologie/

À propos du Élu produit de l'année



Élu Produit de l'Année, fondé en 1987, est une initiative française.



Actifs dans plus de 40 pays, l’organisation est confrontée à plusieurs millions de consommateurs ce qui lui permet de recueillir de nombreux insights sur l’innovation et la consommation selon les pays et les cultures.