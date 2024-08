Rapport commercial équitable, qualité de service et innovation



Picks Mob est né de la volonté d'une équipe de professionnels du secteur des transports aux différents profils (chauffeurs, responsable d’exploitation et commissionnaire) de mettre leur expérience à profit d’un projet permettant de trouver le meilleur prix d’un commerce équitable entre les clients et ces partenaires.



L’objectif est d’améliorer les offres existantes sur le marché en proposant de nombreux avantages pour répondre aux demandes de la clientèle tels que :

- Prix fixes

Picks Mob ne pratique pas de majoration dynamique comme UBER (coefficient multiplicateur faisant augmenter le prix de la course lors de fortes demandes). La majoration dynamique peut doubler un prix en quelques minutes. Expérience peu appréciée par les clients. PicksMob indique néanmoins certaines tranches horaires ou le prix est majoré de façon fixe.

- Paiement en espèces accepté

Les fondateurs de PicksMob on tenu compte des clients, plus nombreux que l'on croit, non détenteur de carte de paiement (type CB). Le paiement en espèces permet aussi de partager facilement une course à plusieurs.



- Commande par téléphone au travers d'un standard de réservation

Ce service répond au désir des clients qui préfèrent réserver par téléphone car ils se déclarent peu à l'aise avec l'utilisation des applications mobiles. Ces clients privilégient le contact humain pour effectuer leur réservation, car plus confortable et plus rapide.

- Forfaits Aéroports plus avantageux

PicksMob offre des tarifs avantageux sur les aéroport car PicksMob ne prend que 10% de commission sur les courses



- Chauffeurs sélectionnés

Les standards de sélection de PicksMob sont supérieurs à ceux des autre plateformes. PicksMob sélectionne ses chauffeurs selon une grille de critères stricte afin de retrouver une qualité de service tant appréciée par les utilisateurs de VTC. Qualité qui s'est dégradée selon les utilisateurs de VTC.



Application mobile VTC au service des clients et des transporteurs et non l'inverse



La plateforme Picks Mob ouvrira ses portes le 1er décembre en région parisienne. Elle se place directement en concurrence avec UberX en matière tarifaire, mais en prenant une commission minime de 10% ht sur la course (25% chez UBER) , afin de laisser une marge plus juste aux chauffeurs, ce qui permettra de restaurer une qualité de service perdue. Il s’agit de mettre enfin l’outil mobile au service des clients et des transporteurs, et non l'inverse.





Déjà 400 chauffeurs adhérents



En accord avec cette initiative, plus de 400 chauffeurs ont d’ores et déjà adhéré au projet et attendent avec impatience son ouverture pour faire la part belle à cette application 100% française









A propos de PickMob



PicksMob a été fondée par deux jeunes entrepreneurs, Grégory Loyale et Kevin Dorville. Fins connaisseurs du secteur VTC, en fort développement, ils ont identifié les faiblesses des acteurs actuels du marché et ont donc décidé de se positionner avec une offre différenciée en terme tarifaire et en terme de qualité de service. Une levée de fond est prévue en T3 2018 afin de financer le déploiement national et poser les bases de l'internationalisation.



Plus d'information : www.picksmob.com