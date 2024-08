Dans un contexte où leur métier se digitalise, de nombreuses études sur le métier des Experts Comptables arrivent au même constat : au travers d’Internet la concurrence s’intensifie, l’offre de services comptables "de base" se banalise, les marges s’érodent.



Pour les jeunes Experts-Comptables qui s’installent et pour les cabinets en place qui souhaitent élargir leur base de clientèle, il n’y a d’autre choix que de participer à cette vaste mutation. Cependant, l’Expert-Comptable du futur n’est pas un expert des métiers de l’Internet et c’est pour cela que PopCompta® lui propose un partenariat gagnant-gagnant.





Le principe du partenariat :

Les revenus sont partagés entre l’Expert-Comptable et PopCompta® au prorata des services fournis par chacun des partenaires. Ainsi l’Expert-Comptable reçoit entre 30 et 80% du revenu généré sur les offres communes, suivant qu’il supporte ou non le coût de ses collaborateurs.



La présentation du partenariat est disponible sur popcompta.com/partenariat-expert-comptable

A propos de PopCompta®



La société PopCompta® a lancé ses opérations le 1er Octobre 2016 afin de développer et promouvoir un service de gestion, de partage et d’archivage en ligne de pièces comptables.



Les fondateurs de PopCompta® sont deux ingénieurs aux profils complémentaires :



- Vladimir Popesco, Ingénieur X-Mines, Directeur Général et co-fondateur, apporte ses compétences de business développement et d’organisation des opérations.



- Jean-François Malle, Ingénieur ESIEE, Directeur Technique et co-fondateur, apporte une expertise de plus de 25 ans dans le monde des infrastructures et des logiciels professionnels.