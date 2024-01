entreprises

Le marché des agences de performance digitale se concentre de plus en plus et est trusté par de grands groupes de communication internationaux. Dans ce contexte, PumpUp, créé il y a 13 ans par Denis et Eric Huertas, incarne une alternative indépendante, avec une implantation locale et une couverture fonctionnelle 360 sur tout le marketing digital.



En intégrant la pépite normande du digital Powertrafic, PumpUp fait la preuve de la pertinence de son modèle avec à son actif désormais 5 agences en région. Cette acquisition permet d’accélérer l’ambition de PumpUp : accompagner plus vite et toujours mieux, les PME et les ETI installées en région et ce, sur toute la chaîne de valeur du digital, pour libérer leur performance.



Les acteurs de l’acquisition : Maxime Dugast (NFinance), Denis et Eric Huertas,

Henri Offroy, Pierre Enard, Katia Sourèze (GDM & Asociés) et Maxime Nicolas (Outmatch)



Le saviez-vous ?



Deux tiers des agences digitales se concentrent en Ile de France alors que 65 % des PME et ETI sont en dehors. Résultat : il manque entre 50 et 70 000 experts digitaux. De ce constat est né une conviction chez PumpUp : devenir le 1er réseau national d’agences digitales locales. Avec la volonté de proposer l’accompagnement digital le plus complet à toutes les entreprises régionales ambitieuses.





PumpUp x Powertrafic : qui se ressemble s’assemble



Pour celles et ceux qui les connaissent, ce mariage est une évidence. Tous deux croient au pouvoir du local et au modèle de l’agence indépendante, propices à l’agilité et à l’efficacité sur le terrain. Les deux agences ont fait de la proximité avec les clients et de l’authenticité de leurs échanges les conditions pour réussir ensemble. Leurs équipes se ressemblent : des experts passionnés avec une connaissance fine de l’écosystème local. Même l’âge des deux agences est similaire : 13 ans au compteur pour Powertrafic, comme pour PumpUp.



Parce que nous partageons plus que des expertises mais une même philosophie, Powertrafic a naturellement choisi de rejoindre le réseau PumpUp.





Un collectif d’experts avant tout



En intégrant l’écosystème PumpUp, Powertrafic rejoint la galaxie d’expertises fédérées par l’agence PumpUp : le SEO et le SEA, l’analytics data avec le Pôle Data, la partie CRM, l’automatisation et l’intelligence artificielle avec The Jam, la stratégie de contenu et de plateforme de marque avec Studio by PumpUp et la PumpUp Academy avec un pôle formation dédié.



Powertrafic, avec sa maîtrise parfaite des leviers d’acquisition de trafic et la performance online, continue de renforcer la maîtrise du funnel marketing digital de PumpUp. Pour preuve, Powertrafic a été classé 1er de la zone EMEA (Europe, Moyen Orient, Asie) au dernier Google Partners Digital Champions 2023.



Cette complémentarité dans leur connaissance des leviers digitaux va accélérer la performance d’entreprises régionales, accédant ainsi à une qualité de conseil unique en France.



Avec à la tête de Powertrafic deux dirigeants seniors, le management de PumpUp s’enrichit de leurs expériences respectives : Henri Offroy, dirigeant fondateur et génie du SEO et Pierre Enard, dirigeant et spécialiste de la relation client.





PumpUp, 1er réseau national d’agences digitales locales



Qui dit implantation locale ne dit pas manque d’ambition nationale. De sa Normandie natale, Powertrafic a conquis des marques à l’autre bout du monde comme Honda, mais aussi des leaders mondiaux implantés en région, comme Lesaffre. A l’instar de PumpUp qui se définit comme le réseau national le plus local du marché pour entreprises ambitieuses. Cette acquisition permet d’accélérer l’objectif de PumpUp : accompagner plus vite, et toujours mieux, les PME et les ETI installées en région et ce, sur toute la chaîne de valeur du digital, pour libérer leur performance.



Le réseau PumpUp c’est désormais

+ 6M€ de CA

+ 60 experts digitaux

13 ans d’expertise

+ 450 clients

+ 13 M de conversions générées

19 MD d’impressions générées

Un taux de conversion moyen supérieur au marché à +3%

A propos de PumpUp



PumpUp est le 1er réseau national d’agences de performance digitale qui se déploie à l’échelle régionale. Plus qu’une agence digitale classique, PumpUp c’est un collectif d’experts répartis sur 5 sites opérant sur toute la chaîne de création de valeur digitale. Avec une mission commune: libérer la performance des entreprises grâce à notre expertise digitale 360, sans cesse réactualisée.



En rendant accessible aux entreprises implantées en région le meilleur du digital, nous sommes une alternative pensée sur mesure pour les directions de PME et ETI régionales soucieuses de dynamiser leur activité.



