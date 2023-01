entreprises

Voici deux ans, la société PP Yarns & Co a repris les marques de fils, Phildar et Pingouin. Basée à Roubaix, berceau historique des 2 marques, PPYarns & Co développe son projet fondé sur 4 piliers :

Développer le marché du fil en se concentrant sur le savoir-faire de l’entreprise, détenu par nos collaborateurs. Rendre la pratique du fil plus accessible et plus désirable est notre objectif.

Devenir une Web Company Omnicanal. Utiliser le web pour diffuser et développer le plaisir du tricot et du crochet. Avec, en partenariat, l’ensemble des distributeurs.

Développer le mode collaboratif dans tous les domaines.

Devenir un référent RSE. Se mobiliser chaque jour pour accroître notre impact positif sur la planète.

Nous avons profondément transformé l’entreprise et sommes prêts pour une nouvelle étape. Nous avons le plaisir de vous annoncer que :





PPYarns & Co fait évoluer sa structure juridique pour devenir Société à Mission et devient Happywool.com

Consciente des bénéfices du tricot sur la santé, le bien-être ou l’environnement, la société s’est donnée pour mission de "Partager la joie et la sérénité, partout dans le monde, à travers les arts du fil, en respectant l’Homme et la Planète". Elle devient une "Société à Mission".



Pour marquer cette transformation et envisager d’autres développements futurs, PP Yarns & Co devient Happywool.com. Happywool.com s'est fixé un objectif clair : Promouvoir les arts du fil comme une activité joyeuse et thérapeutique, tout en prêtant attention aux aspects de durabilité sociale et environnementale.





Un projet rendu possible grâce à une équipe passionnée avec des convictions ancrées



Dans le cadre de cette restructuration, PPYarns & Co s’appuie sur une équipe engagée qui a d’ores et déjà permis à l’entreprise de se transformer en profondeur. Par exemple :

L’entreprise a changé sa logistique pour se tourner vers Ensovo, une entreprise solidaire qui emploie des personnes en parcours d’insertion.

Phildar et Pingouin produisent déjà 70% de leurs fils en Europe et 50% des fils sont certifiés via des labels indépendants.

Tous les catalogues sont imprimés avec des encres propres et sur du papier recyclé,

PPYarns & Co continue également de s’appuyer sur la Woolschool, son école gratuite et virtuelle consacrée au tricot et au crochet, disponible sur le site web Phildar et sur Youtube, et sur son programme "Tricoter’Happy" afin de poursuivre sa mission.





Parallèlement, HappyWool s’engage dans un parcours de certification B-Corp* pour ancrer la démarche globale de responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise.



Nous nous engageons résolument dans cette démarche globale d’amélioration continue qui commence par la mesure de ses performances environnementales et sociales.



Paolo De Cesare, co-fondateur de Nativa, société qui nous a aidé à préparer le dossier, déclare à ce propos : "PP Yarns & Co s'est fixé un objectif clair : faire revivre le concept du tricot comme une activité joyeuse et thérapeutique, tout en prêtant attention aux aspects de durabilité sociale et environnementale. Devenir Société à Mission représente un point de départ pour s'engager formellement à générer un impact positif sur les personnes et la planète."

* B-Corp est un mouvement international qui fédère plus de 4000 entreprises de toutes tailles et tous secteurs dans 74 pays, dont plus de 145 en France.

A propos de Happywool.com

Happywool.com développe deux marques historiques au style différent et affirmé, pour tous les goûts et tous les usages : Phildar - univers chic & intemporel et Pingouin - univers créatif.



En plus de lancer la Wool School - première école virtuelle dédiée au tricot et au crochet ouverte à tous, Happywool.com initie les néo-tricoteurs à son programme Tricoter’Happy, une démarche qui s’appuie sur 3 piliers : bon pour soi, pour les autres et pour la planète.



Happywool.com c’est aujourd’hui plus de 1 000 références de fils Phildar et Pingouin, marques présentes dans 1000 points de vente en France et 2 sites e-commerce : phildar.fr et pingouin.fr.