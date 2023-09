entreprises

Expert-comptable et titulaire d'un Master en Comptabilité, Contrôle et Audit à l’IAE de Grenoble, Guillaume Levrat a entamé son parcours professionnel en 2007 au sein du département Expertise Comptable d'EY.



Fort de 16 années d'expérience, il a développé de solides compétences dans l'accompagnement auprès des directions financières et comptables pour des clients nationaux et internationaux. Son champ d'expertise couvre notamment l'externalisation comptable et fiscale, l'accompagnement opérationnel et la gestion de projets.



Après avoir débuté sa carrière auprès de clients opérant dans le secteur de l'immobilier, il s'est ensuite orienté vers différents secteurs d’activité, dont celui de l'énergie et plus spécifiquement des énergies renouvelables.



Guillaume a également piloté la formation des équipes et le recrutement dans sa précédente expérience, plaçant le développement des collaborateurs au cœur de ses activités.



Dans le cadre de ses fonctions chez Primexis, il contribuera à développer le département d’Assistance Comptable et Financière, à animer les équipes et à accompagner nos clients en apportant un soutien opérationnel à leurs directions financières et comptables.



Primexis a pour objectif en 2023 d'atteindre un chiffre d'affaires proche de 50 millions d'euros, dépassant ainsi les prévisions de son plan stratégique 2020-2024, fixé à 47 millions d’euros.

"Notre équipe Assistance Comptable et Financière se renforce pour mieux répondre aux attentes de nos clients. L'arrivée de Guillaume nous permet d’élargir nos compétences et nos champs d’intervention, et reflète notre volonté affirmée de continuer à soutenir la croissance dynamique du cabinet, avec pragmatisme et efficacité. Nous sommes persuadés que son expérience viendra compléter les compétences reconnues de nos équipes en place", précise Jean-Christophe Lemière, Directeur Général de Primexis.



"Je suis très fier et heureux de rejoindre Primexis et ses équipes comme associé. Le dynamisme de Primexis, la qualité de ses équipes ainsi que les valeurs véhiculées par le cabinet ont motivé mon choix de rejoindre l’aventure. Je remercie les associés pour leur confiance et suis enthousiaste de travailler aux côtés des équipes pour servir et accompagner les clients du cabinet", annonce Guillaume Levrat.

A propos de Primexis



Cabinet de conseil opérationnel et d’expertise comptable spécialisée, Primexis accompagne depuis plus de 40 ans les directions financières et comptables de grandes entreprises dans l’amélioration continue de leur performance.

Primexis est l’interlocuteur privilégié de plus de 870 clients nationaux et internationaux. En 2022, le cabinet a réalisé un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros (+12%). Cette performance témoigne de son positionnement de référence, principalement grâce à la confiance de ses clients et à l'excellence de ses équipes.

Primexis a été labellisé HappyAtWork pour la 7ème année consécutive et figure en tête du classement dans la catégorie Audit / Expertise Comptable.

Depuis 2009, Primexis est membre du réseau international LEA Global qui rassemble plus de 130 cabinets indépendants d’expertise comptable et de conseil, dans 76 pays à travers le monde, afin de proposer à ses clients une capacité d’intervention à l’international.



www.primexis.fr