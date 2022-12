entreprises







Guillaume Hubert est nommé Directeur au sein du Département Contrôle de Gestion

Diplômé d'un Master en Finance d'entreprise et des marchés, Guillaume Hubert a débuté sa carrière au sein de grandes entreprises, avant de rejoindre Primexis en 2014 pour réaliser des missions en contrôle de gestion dans différents secteurs d'activité. Il accompagne principalement les directions financières sur des spécificités du pilotage de la performance et du conseil opérationnel. Il dispose d’une connaissance approfondie des problématiques de Reporting et de Cash Management.

Nathalie Severin rejoint le Département RH & Paie en qualité de Directrice du Pôle Social et Conseil RH

Diplômée d'un Master en RH, Nathalie Severin a occupé plusieurs postes au sein de PME et ETI internationales. Elle possède un champ de compétences élargies qui lui permet de couvrir les différents domaines de la fonction RH et de faire le lien entre la stratégie et l’accompagnement opérationnel. Depuis plus de 20 ans, Nathalie a acquis une forte expertise sur des missions de développement, conseil RH, gestion de projets ou encore de transformation.





Jack Capps rejoint le Département Immobilier en qualité de Directeur

Jack Capps, expert-comptable, a développé au cours de ses 12 années d’expérience une expertise reconnue en matière de conseil financier et d’accompagnement dans les secteurs du Real Estate et du Private Equity. Il accompagne les fonds d'investissements immobiliers français et internationaux tout au long du cycle d'investissement (acquisition, exploitation, réalisation et arbitrage du portefeuille). Il possède notamment une connaissance approfondie sur les véhicules spécialisés tels que les OPCI, les SIIC et les autres FIA.

« Nous sommes heureux d’accueillir les trois nouveaux directeurs et sommes convaincus qu’ils sauront participer à la bonne réalisation de nos objectifs stratégiques 2024. Notre volonté est de poursuivre le développement de nos offres de services pour les directions financières et des ressources humaines, tout en gardant un accompagnement sur mesure pour nos clients et partenaires. » précise Olivier Touchard, Président de Primexis.

A propos de Primexis

Cabinet indépendant de conseil opérationnel et d’expertise comptable spécialisée, Primexis accompagne depuis plus de 40 ans les directions financières et comptables de grandes entreprises dans l’amélioration continue de leur performance.



En 2021, Primexis a réalisé un chiffre d’affaires de 39 millions d’€ (+15%). Le cabinet confirme ainsi un positionnement de référence, grâce à la confiance de ses clients et à l’excellence de ses équipes. Fort de 360 collaborateurs, Primexis a été labellisé « HappyAtWork » pour la 7ème année consécutive et figure en tête du classement dans la catégorie Audit / Expertise Comptable.



www.primexis.fr



Primexis est membre de l’alliance LEA Global qui rassemble 132 cabinets indépendants d’expertise comptable et de conseil dans 76 pays à travers le monde, afin de proposer à ses clients une capacité d’intervention à l’international.



Tour Pacific, 11-13 cours Valmy 92977

Paris La Défense Cedex

Tel : 01 49 68 20 00

global@primexis.fr