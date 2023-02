entreprises

Disponible en français et anglais, le nouveau site de Primexis présente une identité visuelle renouvelée et repose sur une architecture entièrement repensée, destinée à offrir aux internautes une meilleure lisibilité du contenu et un confort de navigation amélioré.

A l’heure où les internautes se connectent de plus en plus souvent depuis leur smartphone ou tablette, Primexis offre à ses utilisateurs un site web doté de la technologie de responsive design qui s’adapte automatiquement aux différentes résolutions d’écrans.

"Le nouveau site web que nous présentons aujourd'hui vise à offrir une présentation plus claire et plus efficace de notre cabinet et de nos services. Nous sommes convaincus qu'il nous aidera également à attirer de nouveaux talents pour renforcer nos équipes", a déclaré Sébastien Courbe, Directeur Général de Primexis.



Au cours des prochaines semaines, le contenu du site continuera de s’enrichir et de se mettre à jour.

A propos de Primexis



Primexis, cabinet de conseil opérationnel et d’expertise comptable spécialisée, propose des solutions immédiatement opérationnelles à des entreprises de différents secteurs, notamment des grands groupes français, des filiales françaises de groupes internationaux, ainsi que des entreprises de taille moyenne.



Depuis plusieurs années, Primexis est reconnu par le Classement de la Profession Comptable comme un acteur majeur en France. En 2022, Primexis a enregistré un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros, en hausse de 12%.



Avec une équipe de 360 collaborateurs et 13 associés, Primexis est fier d'être labellisé HappyAtWork pour la 7ème année consécutive et de se classer en tête du classement dans la catégorie Audit-Expertise Comptable.



www.primexis.fr