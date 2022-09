entreprises



Le groupe Ergalis, fondé en 2010 et dirigé par Frédéric Noyer, détenu majoritairement par les fonds d’investissement gérés par LFPI Gestion, n’a cessé de se développer par croissance organique et externe, devenant ainsi un des leaders français des "solutions de staffing spécialisées".



L’offre de services du groupe Ergalis s’articule autour de trois marques principales : Ergalis (Intérim et recrutement fortement spécialisé sur une palette de métiers et de secteurs choisis comme la grande distribution, le médical, les technologies industrielles, le bâtiment, la banque ou encore le secteur du luxe et de la beauté), Up Skills (Intérim et Recrutement Cadres et Experts) et Talentpeople (Externalisation de grands projets de recrutement).



Leurs équipes sont aujourd’hui implantées en France et en Suisse mais aussi pour Talentpeople en Espagne et tout récemment au Portugal.



Ce projet de rapprochement, en attente de validation par l’Autorité de la Concurrence, est une formidable opportunité pour les deux groupes, reposant sur de fortes complémentarités métiers et géographiques, une convergence d’ambitions et une vision stratégique commune.



Les valeurs d’Actual Leader Group portées par son dirigeant Samuel Tual, son engagement pour l’emploi ont également été des éléments clés du choix de Frédéric Noyer et des membres du COMEX du groupe.



"Ergalis vient du mot grec Ergon (travail et effort) et c’est grâce au travail et à l’engagement quotidien des salariés du groupe que nous avons construit Ergalis. C’est maintenant, en totale confiance, que nous avançons au côté de Samuel Tual, dans une nouvelle histoire entrepreneuriale tournée vers le développement du capital humain", précise Frédéric Noyer.

"Avec 11 acquisitions réalisées et intégrées depuis l’entrée au capital de LFPI, le développement d’outils digitaux particulièrement performants, le lancement de nouveaux services RH et le début de son internationalisation, le groupe Ergalis aura connu une croissance de près de 15% par an de ses résultats au cours des 8 dernières années. La collaboration avec le management d’Ergalis a été particulièrement fructueuse et nous sommes très heureux que l’aventure entrepreneuriale initiée par Frédéric Noyer et son équipe puisse se poursuivre au sein du groupe Actual Leader", indique Olivier Lange, Président de LFPI Gestion.



Avec l’acquisition envisagée du groupe Ergalis, Actual Leader Group confirme son ambition de devenir le premier acteur français indépendant, référent incontournable de l’emploi et des compétences sur le territoire et positionnerait ainsi Actual Leader Group au 5ème rang des principaux acteurs de l’emploi.

A propos d’Actual Leader group



Actual Leader group est aujourd’hui le 7e acteur sur le marché du travail en France. Actual Leader group est né en 2018 du rapprochement entre deux acteurs indépendants français du travail intérimaire de taille similaire, complémentaires et portés par des valeurs communes. Animés par leur raison d’être, celle de donner accès à l’emploi au plus grand nombre et autour des 2 marques phares Actual et Leader, les 2 réseaux autonomes proposent un ensemble de solutions pour l’emploi et les compétences. L’ambition d’Actual Leader group, avec ses 3 150 collaborateurs permanents au sein de 550 agences est de construire ensemble le travail des femmes et des hommes. C’est ainsi que le groupe accompagne 24 971 entreprises et près de 135 000 intérimaires.





A propos du groupe ERGALIS



Le Groupe ERGALIS, reconnu parmi les 10 acteurs majeurs de son marché, est un groupe de staffing spécialisé et innovant en recherche perpétuelle d’optimisation tant sur les outils, les processus et les nouvelles technologies pour mieux répondre aux attentes de ses clients. Cet esprit novateur se traduit par une volonté d’optimiser les méthodes de recherche d’emploi, d’améliorer l’employabilité des candidats et d’optimiser les processus RH des clients.



Son positionnement affirmé s'articule autour de solutions de staffing spécialisées à travers ses 3 marques : Ergalis France (Intérim et Recrutement spécialisés), Talentpeople (Spécialiste Européen du RPO) et Up Skills (Cabinet de Recrutement Cadres et Experts, Management de Transition) Créé en 2010, le Groupe a réalisé en 2021 297 M€ de chiffre d’affaires et emploie 600 collaborateurs.







A propos de LFPI



Le groupe LFPI est l’un des premiers gestionnaires d’actifs indépendants multi-stratégies en Europe avec 14 milliards d’euros d’actifs sous gestion investis dans le capital investissement, la dette privée, l’immobilier ainsi que la gestion d’actifs côtés et la gestion privée. Déjà présent en Europe et en Amérique du Nord au travers huit bureaux, le groupe LFPI a récemment acquis le groupe Meeschaert, spécialiste de l’Asset Management, la gestion privée et le Family Office, et compte aujourd’hui 300 collaborateurs avec huit bureaux en France.





