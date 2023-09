entreprises





En France, plus de 200 000 installations frigorifiques et de traitement d'air devront être rétrofitées ou remplacées dans les 7 ans à venir pour se conformer aux réglementations en vigueur et éviter les pannes résultant du manque de fluides frigorigènes. Rétrofiter est cependant la solution la plus simple et durable qui n’engendre pas d’investissement majeur et qui permet de conserver une production de froid identique.





Quelles sont les solutions pour augmenter la durée de vie des installations frigorifiques et PAC (Pompes à Chaleur) ?



- Le RS-53 (R470A) unique solution A1 en remplacement du R410A dans les installations de climatisation.

- Le RS-51 (R470B) fluide A1 au plus faible GWP* en rétrofit du R404A – R448A – R449A et R407F en réfrigération.





Avantages du rétrofit du réfrigérant pour les installations existantes dans les supermarchés et hypermarchés



Le rétrofit du système de production de froid dans les supermarchés et hypermarchés présente de nombreux avantages par rapport à un renouvellement complet de l'installation. Voici les principaux bénéfices :

1. Economies significatives : Le coût du rétrofit est d’environ un dixième, comparé à celui d'un renouvellement complet de l'installation.

2. Sécurité renforcée : Les fluides RS A1 non toxiques et non-inflammables, offrent une sécurité maximale pour l'installation. Contrairement aux fluides A2L, A2 et A3 inflammables ou haute pression, qui nécessitent plus de précautions lors de l'installation. Sans contrainte sur la règlementation des équipements sous pression (ESP), car ces fluides répondent au même groupe de sécurité (Groupe 2) que le R404A / R410A etc…

3. Continuité de service : Le rétrofit permet d'assurer la continuité de service sans interruption de production. Les travaux de rétrofit peuvent être effectués principalement la nuit, ce qui évite toute perte de chiffre d'affaires ou fermeture temporaire du magasin.

4. Amélioration des politiques RSE : Le rétrofit contribue à améliorer les politiques de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) de la grande distribution de plusieurs façons :

Réduction des déchets DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) grâce à la mise à niveau de l'installation existante.

Réduction de l'obsolescence programmée des installations frigorifiques, qui peut être causée par la réduction des quotas de la F-Gas.

Réduction significative des émissions de CO2 dans l'atmosphère (jusqu'à 80%) en cas de fuite des fluides de la gamme RS, sans nécessiter de changement d'équipement.

5. Amélioration de l'amortissement : En reportant le coût d'une nouvelle installation (CAPEX), la durée d'amortissement de l'installation actuelle (OPEX) des magasins est prolongée. Cela permet à l'enseigne d'allouer davantage de fonds à d'autres leviers de performance immédiats et essentiels, tels que la production d'énergie verte ou la réduction de la consommation d'énergie par le biais de récupération de chaleur, de variateurs, d'isolation, de portes de meubles réfrigérés, etc.

6. Rentabilité optimisée : Le rétrofit permet d'optimiser la rentabilité de l'installation existante tout en maintenant une capacité de production de froid similaire. Cela se traduit par une augmentation de la capacité d'autofinancement du supermarché, favorisant ainsi ses projets futurs.

En conclusion, le rétrofit des installations existantes avec des fluides de la gamme RS représente un levier puissant pour améliorer le bilan carbone des supermarchés et hypermarchés tout en augmentant leur capacité d'autofinancement. C'est une solution économiquement viable, sécurisée et responsabilité sociale des entreprises.

* GWP : Global Warming Potential - Le potentiel de réchauffement global est le pouvoir réchauffant d'un gaz.

** DEEE : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques.

A propos de FRAMACOLD

FRAMACOLD spécialiste des fluides frigorigènes et de substitution est actif en France depuis plus de 19 ans en offrant une gamme complète de réfrigérants pour les installations neuves et en maintenance. Notre volonté première est de limiter l’impact de la production de Froid sur l’environnement en répondant aux besoins des frigoristes et climaticiens en terme de maintenance.

Nos solutions de réfrigérants par drop’in sont simples, économiques et efficaces. En vous proposant les rétrofits de la gamme RS de Refrigerant Solution nous vous permettons de maintenir les installations existantes sans changement de matériel lourd et en prenant en compte les quotas de la règlementation F-Gaz.

www.framacold.com