entreprises



"Nous sommes heureux de ce rapprochement et avons hâte d’intégrer une équipe expérimentée et enthousiaste. Il permettra d’intensifier notre engagement envers nos clients qui bénéficieront d’une disponibilité et d’une réactivité accrue", déclare Emmanuel Huyghe – Président d’IP TRUST.

"Je me réjouis, pour toute l’équipe de Prugneau-Schaub et Renaud-Goud Conseil, de ce rapprochement stratégique qui permettra aux clients des deux structures de bénéficier d’une expertise très élargie tant sur le plan juridique que sur le plan technique (microélectronique, IA, chimie, etc..). Le Groupe IP TRUST partage la même vision et la même philosophie que nous du métier du conseil en propriété intellectuelle (mettre la PI au service des intérêts économiques et stratégiques de nos clients) et des enjeux à relever en termes d’offre conjointe et globale de protection et de défense des droits de PI, et plus particulièrement dans un futur proche pour le contentieux des brevets devant la future juridiction communautaire des brevets européens.", commente Philippe Prugneau – Fondateur de Prugneau Schaub IP.

À propos d'IP TRUST



IP TRUST est une société de conseil en propriété industrielle créée en 2011 et présente à Grenoble depuis 2014. Son siège est à Paris, et elle dispose de bureaux à Saclay, Grenoble et La Rochelle. IP TRUST est reconnu pour son approche stratégique de la propriété industrielle et son expérience dans l’accompagnement des entreprises, start-up, PME et ETI. Le rapprochement renforce l’implantation du cabinet IP TRUST à Grenoble et ancre sa présence en région PACA.

www.iptrust.fr

À propos de Prugneau Schaub IP



Le cabinet de conseil en propriété industrielle Prugneau Schaub IP a été fondé en 1996. Il a son siège à Grenoble et sa filiale Renaud-Goud Conseil à Aix-en-Provence. Le cabinet possède une solide expérience en matière de dépôt et d’obtention des brevets/marques/modèles tant en France qu’à l’international et développe ses offres de services judiciaires dans les litiges en contrefaçon, en revendication de propriété, de saisie en douane tant pour les brevets que pour les marques.

www.prugneau-schaub.com