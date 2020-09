entreprises



Le premier centre de ce nouveau genre a ouvert ce mardi 1er septembre au 4 Rue de Maubeuge à Paris. Il s'agit de l'ancien centre Relooking Beauté Minceur qui a donc été transformé sous la double enseigne Esthetic Center Institut de Beauté et Esthetic Center Expert Minceur.



L’objectif étant de moderniser l’enseigne initiale et de répondre aux nouvelles attentes de la clientèle tout en bénéficiant de la notoriété de l'enseigne Esthetic Center.







Le savoir-faire reste le même : Esthetic Center Expert Minceur est le concept expert de la minceur accessible qui propose des parcours minceur adaptés à toutes les pertes de poids grâce à la combinaison de différents appareils haute technologie, d’un coaching alimentaire et d’un suivi diététique délivré par des professionnels.



L'institut de beauté intégré au centre permettra de faire bénéficier à la clientèle existante et future de l'ensemble des prestations proposées par l’enseigne; épilations, soins visage & corps, beauté des mains & pieds, soins hommes. L'ajout d’un linéaire produits permet de proposer l'ensemble des produits de la gamme Esthetic Center venant compléter et prolonger le soin pour la cliente.



Les deux activités, institut de beauté et centre de minceur, se partagent donc le même local pour proposer aux clients un large ensemble de prestations complémentaires.

A propos de Beauty Success Group



Beauty Success Group (300M€ C.A.) est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte aujourd’hui plus de 520 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie.