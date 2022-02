entreprises



Accélération de l’automatisation

Dans de nombreux secteurs, de plus en plus d’entreprises accroissent leur niveau d’automatisation en déployant des AGV et des AMR. Automatisation et robots permettent de faire face à la pénibilité, au vieillissement de la population et au manque de main-d’œuvre.





Une croissance de 25 % par an



"Nous prévoyons pour ce marché une croissance de 25 % par an dans les années à venir et nous pensons que la nouvelle offre conjointe d’IDEC et ez-Wheel soutiendra cet essor du marché en réduisant le coût et le temps de conception des robots mobiles, tout en répondant aux enjeux de collaboration harmonieuse entre les robots et les humains", rapporte le groupe japonais IDEC.





Un solide réseau de vente et une expertise en sureté



ez-Wheel bénéficiera des compétences industrielles d’IDEC, d’un solide réseau de vente, d’une expertise en sureté de fonctionnement et de produits de sécurité déjà utilisés dans le monde entier sur les AGV et les AMR.

IDEC lancera officiellement au Japon, en exclusivité, tous les produits de la gamme ez-Wheel® :

Les roues électriques autonomes Series 150, Series 160 et Series 300, intégrant moteur et batteries pour motoriser rapidement et facilement n’importe quel équipement roulant de manutention de charges ou de transport de personnes. Les applications typiques sont les chariots motorisés pour l’industrie, la logistique et le médical.





Roues électriques autonomes ez-Wheel®



La nouvelle gamme SWD® Safety Wheel Drive avec le SWD® Core, un moteur avec contrôleur de sécurité intégrant toutes les fonctions nécessaires à la robotique mobile et la SWD® 150, la première roue motrice de sécurité avec batteries intégrées pour AGV et AMR.



Gamme SWD® Safety Wheel Drive ez-Wheel®



Le SWD® Starter Kit d’ez-Wheel, équipé d’un scanner laser de sécurité et d’arrêts d’urgence d’IDEC, illustre les synergies entre les deux partenaires. Le kit est conçu pour faciliter et accélérer le développement d’AGV et d’AMR en utilisant la technologie exclusive SWD® Safety Wheel Drive d’ez-Wheel.



Kit de développement SWD® Starter Kit pour AGV et AMR



Offrir une solution complète pour construire leurs AGV et AMR

IDEC est déjà bien établi sur les marchés de la manutention et de la robotique, vendant de nombreux composants clés tels que des interrupteurs d’arrêt d’urgence et des scanners laser. Avec ce partenariat, IDEC a l’intention d’offrir à terme à ses clients une solution complète pour construire leurs AGV et AMR, y compris les logiciels.

"La mission d’IDEC est de créer l’environnement optimal pour les humains et les machines. L’offre ez-Wheel® s’inscrit non seulement pleinement dans cette mission, mais aussi dans deux tendances clés du marché : améliorer le bien-être des personnes au travail et sécuriser la transition vers la robotique mobile.

L’offre ez-Wheel® peut être combinée avec les produits de sécurité IDEC pour créer une solution intégrée unique avec un niveau de sureté de fonctionnement SIL2/PLd. Cela disrupte la façon de construire AGV et AMR", commente Kawanaka-san, directeur général d’IDEC en charge des ventes au Japon.





"Nous sommes heureux d’avoir trouvé en IDEC un partenaire industriel puissant avec une expertise en matière de sécurité, une force de vente établie, une marque reconnue et un service exceptionnel.

Ce partenariat renforce notre position de leader technologique des solutions de motorisations autonomes et donne une portée mondiale au lancement de notre gamme SWD® Safety Wheel Drive.", commente Antoine Juan, CEO d’ez-Wheel.



IDEC vient tout juste d’officialiser le lancement de la

gamme ez-Wheel® au Japon sur le salon IIFES de Tokyo.

A propos d'ez-Wheel SAS



ez-Wheel est une entreprise française de technologie innovante fondée en 2009. La technologie proposée par ez-Wheel est la solution la plus rapide, la plus simple et la plus avancée pour équiper d’une motorisation électrique les outils de manutention et de transport de charges. En 2020, ez-Wheel a lancé la gamme SWD® Safety Wheel Drive, première roue motrice de sécurité au monde pour la robotique mobile. Les produits d'ez-Wheel sont utilisés par des centaines d'acteurs industriels majeurs en Europe.

A propos d'IDEC Corporation



IDEC Corporation est un fabricant japonais de produits d'automatisation et de contrôle opérant dans des domaines très variés. Depuis sa création, IDEC s'est engagée dans le développement, la production et la vente de produits centrés sur les interfaces homme-machine (IHM), en s'appuyant sur son expertise dans les domaines du contrôle et de la sécurité. La société fournit la part principale (environ 50%) du marché intérieur japonais des interrupteurs de commande. Anticipant l'avènement d'une ère où les hommes et les robots travailleront ensemble, IDEC s'est également concentrée ces dernières années sur les systèmes robotiques de sécurité collaboratifs.

