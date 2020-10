entreprises

Au cours de l'exercice, SAMSON GROUP A/S parvient à battre tous les précédents records de chiffre d'affaires avec la production et la commercialisation des deux marques SAMSON et PICHON.

En forte position sur le marché scandinave, allemand, polonais et français, le chiffre d'affaires de SAMSON GROUP A/S pour l'exercice 2019-2020 s'élève ainsi à 90,38 millions d’euros contre 67,4 millions d’euros en 2018-2019, ce qui correspond à une croissance de 34%.

Le bénéfice avant impôts s'élève à 4,7 millions d’euros, une augmentation de 1,5 millions d’euros par rapport à l'année dernière. Le résultat rapporte des intérêts sur capitaux propres à 16,3%. Les capitaux propres du Groupe sont donc passés de 20,3 millions d’euros à 23,9 millions d’euros.



Lars Henriksen, PDG de SAMSON GROUP A/S, est satisfait du résultat :

"L'intégration de SAMSON AGRO SASU et SAMSON AGRO S. p. z o. o. fût au cours de l’exercice, une activité managériale importante, avec notamment la consolidation et la réorganisation de l'organisation commerciale et des structures de distribution pour SAMSON et PICHON.

Nous nous sommes concentrés sur le développement et l'établissement d'un programme de produits consolidé adapté à la fois aux éleveurs, CUMA et ETA dans les régions d'Europe à forte densité animale, en vue de poursuivre notre croissance sur nos principaux marchés des pays scandinaves, en Allemagne, en France et en Pologne, ainsi que sur certains marchés d'exportation.

Nous sommes fiers de pouvoir présenter un tel résultat, qui est largement lié à nos employés, qui, avec leur expérience et connaissance de l’industrie sont capables de produire des produits de qualité et répondre aux besoins et problématiques de nos clients. Nous vivons une évolution très positive dans les entreprises du groupe." déclare Lars Henriksen.

Le groupe SAMSON a lancé sa première gamme d’épandeurs à lisier standardisée pour la marque PICHON. Composée de nombreux pré-équipements la gamme SV se veut évolutive et pourra répondre aux enjeux de demain. Elle permet aux clients d’ajouter facilement de nouvelles options et de répondre à la mise en place de nouvelles lois sur les engrais en France.

La pré-configuration de la machine assure une machine rentable et fiable, une entrée en commande plus rapide et des délais de livraison réduits.



Objectifs de développement durable et transition verte

Les nouvelles lois nationales sur les engrais dans les principaux pays agricoles européens continuent d'exiger des investissements importants de la part du monde agricole.



Christian Junker, président du conseil d'administration de SAMSON GROUP A/S, déclare "Les objectifs de développement durable des Nations Unies sont parfaitement intégrés à notre modèle. SAMSON GROUP A/S s'efforce de contribuer à une production animale durable par l'application d'engrais naturels dans le respect de l'environnement.

Les résultats du développement de l'entreprise, tels qu'ils ressortent des comptes annuels 2019-2020, ainsi que le doublement du chiffre d'affaires entre 2017-2018, montrent une réelle synergie. Le GROUPE SAMSON est extrêmement bien équipé pour assumer le rôle de premier fabricant européen d’épandeurs de fertilisants organiques."



SAMSON Agrolize poursuit son développement positif

La société commerciale de SAMSON GROUP A/S, SAMSON Agrolize, qui, depuis 2016, s'occupe de la vente et du service après-vente des produits SAMSON, est également en constante évolution en tant que distributeur.





Développement économique futur

Le durcissement de la législation sur les engrais dans les grands pays agricoles de l'UE augmente la demande de machines et d'outils efficaces et respectueux de l'environnement pour l'application d'engrais naturels, ce qui signifie que l'on s'attend également à une croissance des recettes et des bénéfices au cours de l'année à venir.

La diffusion du COVID-19 sur les principaux marchés du groupe n'a pas affecté la demande, l'augmentation des stocks et la flexibilité de la planification de la production ont permis de maintenir la livraison des produits du groupe aux clients finaux dans les délais impartis.

www.pichonindustries.fr

Lars Henriksen, PDG du groupe SAMSON AGRO

et le président du conseil d’administration

Christian Pagaard Junker. Photo d’une SV16 à Ruffiac (56).

Pour plus d’informations veuillez contacter :



CEO, SAMSON GROUP A/S, Lars Henriksen: +45 29 69 66 88 (EN)

Email : lhe@samson-agro.com