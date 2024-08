entreprises









10 000 clients répartis dans 90 pays

En 18 ans, Sarbacane est devenue la référence des solutions d’email et SMS marketing pour des milliers d’entreprises en France et dans le monde. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 10 000 clients répartis dans 90 pays et n’entend pas s’arrêter là.





"Simplicité d'usage avec des fonctionnalités avancées"



Mathieu Tarnus, cofondateur et CEO de Sarbacane revient sur cette aventure : "Notre solution s’est considérablement enrichie depuis la création de Sarbacane. Notre différence face aux concurrents est notre capacité à allier une indispensable simplicité d'usage avec des fonctionnalités avancées. Nous répondons aux attentes de clients exigeants grâce à l'innovation permanente, la qualité de nos services et l’accompagnement de nos experts internes. Nous pouvons être un peu plus cher que certains acteurs low-cost, mais nos clients ne s’y trompent pas en choisissant Sarbacane."





Autofinancement



Emanation du groupe GOTO Software au début des années 2000, Sarbacane peut se targuer d’être né et de s’être développé sans jamais lever le moindre euro, contrairement à bon nombre d’autres acteurs du secteur. Le fonds Ardian est entré au capital début 2017 pour accélérer le désendettement suite au rachat de l’entreprise en 2013 par son co-fondateur Mathieu Tarnus. Mais à aucun moment Sarbacane n’a eu besoin de capitaux extérieurs pour financer son développement.





Croissance et profit



Mieux que cela, l’entreprise continue de grandir tout en étant profitable, une vertu presque oubliée par le secteur de la tech de nos jours. "Nous continuons de grandir avec une approche haut-de-gamme. L’image et l’excellence de nos services font toute la différence dans la décision de nos clients." explique Paul de Fombelle, directeur général du groupe.





Objectif 20M€ de chiffre d'affaires à horizon 2022



Sarbacane continue d'innover. La nouvelle version qui sera lancée dans les prochains jours intègre de nombreuses nouveautés dont certaines sont basées sur l’intelligence artificielle. Le groupe prévoit à nouveau une croissance à deux chiffres cette année et projette d'atteindre les 20M€ de chiffre d'affaires à horizon 2022.





À propos de Sarbacane

Fondée en 2001 et basée à Hem près de Lille, Sarbacane est l’éditeur d’une solution de gestion de campagnes marketing email, SMS et automation. Sarbacane accompagne les entreprises du monde entier dans leurs opérations marketing et s’assure de leur réussite.

En 2018, le groupe, dirigé par Mathieu TARNUS et comptant 80 collaborateurs, compte plus de 10 000 clients et 200 000 utilisateurs dans plus de 90 pays.



Plus d'informations : www.sarbacane.com





